Directorio del Banco Central de Colombia inicia reunión; subiría su tasa de interés por primera vez en casi 3 años

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - El directorio del Banco Central de Colombia inició el viernes su reunión mensual, en la que la mayoría del mercado espera el primer incremento de la tasa de interés en casi tres años, tras dispararse las presiones inflacionarias por el incremento de salarios y la incertidumbre sobre las finanzas públicas.

En un reciente sondeo de Reuters, 15 de los 26 analistas consultados pronosticaron un aumento de la tasa de 50 puntos base a 9,75%, cuatro dijeron que el alza sería de 75 puntos base a 10%, otros cuatro señalaron una subida de 25 puntos base a 9,50% y un agente proyectó un incremento de 100 puntos base a 10,25%.

Los dos analistas restantes consideraron que la autoridad monetaria dejaría el tipo de interés en el actual nivel de 9,25%.

En cualquier caso, la decisión no contará con el apoyo unánime de los siete miembros del directorio, porque algunos -como el ministro de Hacienda, Germán Ávila-, votarían como en meses anteriores por reducir la tasa para promover un mayor crecimiento de la economía, una petición reiterada del presidente Gustavo Petro.

"El reciente aumento del salario mínimo eleva significativamente los riesgos sobre la inflación", dijo el Banco de Occidente. "El balance de riesgos es ahora más claro sobre los precios y se requiere una política monetaria más restrictiva".

El presidente Gustavo Petro incrementó en un 22,7% el salario mínimo de este año, mucho más que la inflación reportada en 2025, de 5,10% -que tradicionalmente se utiliza como referencia para los sueldos-, la cual, si bien fue la más baja del último lustro, incumplió por quinto año consecutivo la meta de 3% fijada por el banco emisor.

Adicionalmente, persiste la incertidumbre sobre el panorama fiscal del país, en momentos en que el Gobierno no ha logrado asegurar los recursos necesarios para el presupuesto de gastos de este año.

En el sondeo de Reuters, las expectativas de tasa de interés para el cierre del año repuntaron a un 11,25%, en comparación con el 9,50% del sondeo anterior; mientras que para el término del 2027 subieron a un 9,75%, desde un 8,25% esperado en la consulta previa.

El encuentro del Banco Central colombiano ocurre un par de días después de que la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50%-3,75%. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)