Directorio del Banco Central de Colombia inicia última reunión del año; dejaría estable su tasa

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 19 dic (Reuters) - El directorio del Banco Central de Colombia inició el viernes su última reunión del año, con la expectativa del mercado de que deje estable su tasa de interés, por la incertidumbre sobre el ritmo de descenso de la inflación a la meta en momentos en que la economía exhibe un favorable desempeño.

En un reciente sondeo de Reuters, 23 de los 26 analistas respondieron que la autoridad monetaria mantendría el tipo de interés en el actual 9,25%, nivel en el que se encuentra desde abril, cuando decretó su último recorte.

No obstante, los tres analistas restantes proyectaron que el banco subirá el costo referencial del dinero en 25 puntos base a un 9,50%, en lo que sería su primer incremento desde abril de 2023.

En cualquier caso, la decisión no contará con el apoyo unánime de los siete miembros del directorio, porque algunos de ellos -como el ministro de Hacienda, Germán Ávila-, votarían como en meses previos por reducir la tasa para promover un mayor crecimiento económico.

Para el holding de inversiones Corfi, la estabilidad de la tasa "respondería al desanclaje de las expectativas de inflación, la incertidumbre sobre el aumento del salario mínimo del 2026, el dinamismo del consumo privado, la persistencia de riesgos fiscales y el aumento del déficit en cuenta corriente impulsado por importaciones de bienes de consumo".

Algunos funcionarios oficiales han anticipado que el presidente Gustavo Petro se inclinaría por decretar un alza porcentual del salario mínimo de dos dígitos, casi el doble de la variación acumulada de la inflación este año, que terminaría alrededor del 5,2%, por encima de la meta puntual de 3%, lo que generaría mayores presiones sobre los precios.

Así, Colombia completará en 2025 cinco años de incumplimiento de la meta y los expertos opinan que existe un alto riesgo de que se repita la historia en 2026.

La semana pasada la codirectora del banco Bibiana Taboada, dijo que es posible que se tenga que hacer más en materia de política monetaria para moderar el dinamismo de la demanda interna, alimentando las expectativas de un sector del mercado que cree que más temprano que tarde el organismo iniciará un ciclo alcista en la tasa de interés.

En el sondeo de Reuters, las expectativas de tasa de interés para cierre del 2026 aumentaron a 9,50% desde el 8,25% en la encuesta anterior; mientras el mercado proyecta que el indicador finalizará 2027 en 8,25%.

El encuentro del Banco Central colombiano ocurre luego de que la semana pasada la Reserva Federal redujo la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50%-3,75%.

(Reporte de Nelson Bocanegra)