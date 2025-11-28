Directorio Petroecuador nombra a María Daniela Conde como nueva gerente subrogante

QUITO, 27 nov (Reuters) - El directorio de la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, designó el jueves a María Daniela Conde como nueva gerente general subrogante de la empresa, en medio de problemas del país andino para recuperar su producción petrolera.

Conde, una economista, reemplaza en el cargo a Leonard Bruns, quien renunció esta semana y estuvo como gerente de la petrolera estatal por seis meses.

"Trabajaré para que Petroecuador alcance los estándares de eficiencia y transparencia que los ecuatorianos merecen, impulsando acciones que consoliden su aporte al desarrollo nacional", dijo Conde, en un comunicado de Petroecuador.

La nueva gerente se desempeñaba como viceministra de Hidrocarburos y lanzó recientemente una ronda petrolera para atraer una inversión privada de unos US$360 millones para el desarrollo de tres bloques petroleros en la Amazonia.

La producción de Petroecuador se ubicó el miércoles en 369.739 barriles diarios (bpd), según datos de la empresa.

(Reporte de Alexandra Valencia)