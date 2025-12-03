Dirigencia de Pumas ratifica a Juárez como su entrenador para el Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aunque fracasó en el intento de clasificar a la liguilla, Efraín Juárez se mantendrá en su puesto como entrenador de Pumas para el torneo Clausura que arranca en enero, dijo el martes el nuevo vicepresidente del equipo, Antonio Sancho.

Bajo la dirección de Juárez, los universitarios terminaron en el décimo sitio de la tabla y quedaron eliminados en la reclasificación para la liguilla.

“Efraín es nuestro técnico, lo conozco y sé que es el primero que quiere ganar títulos aquí”, dijo Sancho en la rueda de prensa en la que fue presentado. “Estoy convencido de que tiene las mismas ilusiones que yo para ser campeón.”

Sancho reemplazó al veterano Miguel Mejía Barón, quien renunció al cargo la víspera. Además, el equipo dejó libre al director deportivo Eduardo Saracho.

Ambos fueron encargados de la elección de Juárez, un exjugador del equipo, que arribó a Pumas luego de ser campeón con el Atlético Nacional en Colombia.

“Efraín es un director técnico que se preparó afuera, que ganó afuera y no es fácil, pero ya lo hizo y ahora lo quiere hacer aquí”, agregó el dirigente.

La eliminación prematura dejó a Pumas sin la oportunidad de pelear por un campeonato de liga que se le ha negado desde el torneo Clausura 2011.

“Estamos conscientes de la deuda que tiene Pumas y legítima exigencia de su afición”, dijo el presidente del equipo, Raúl González. “Estamos claros que nuestra afición quiere que Pumas alcance los objetivos que no logramos”.

Se trata de la segunda ocasión que Sancho tiene un puesto como dirigente en Pumas. Estuvo como director deportivo durante dos años entre 2014 y 2016 cuando el equipo dejó las últimas posiciones en la tabla del descenso y disputó una final que perdió en penales ante Tigres en el Apertura 2015.

“La vez pasada estaba muy complicado, llegué en la fecha siete, peleando en el último puesto de la porcentual (descenso), ahí el objetivo era salvarse y caminó bien. Después llegamos a una final y los penales nos dejaron sin título”, recordó Sancho.

_____

