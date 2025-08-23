Dirigente de la oposición en Israel hace llamado a Netanyahu para salvar a los rehenes

El jefe de un partido de oposición en Israel hizo el sábado por la noche un llamado al Primer ministro Benjamin Netanyahu y a otros dos dirigentes de la oposición para formar un gobierno temporal que facilite la liberación de todos los rehenes en Gaza, descartando a la extrema derecha del poder.

Desde la salida de la coalición en julio de los partidos ultraortodoxos ashkenazis, Netanyahu ya no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y depende de sus aliados de extrema derecha.

Estos rechazan cualquier acuerdo de liberación de rehenes con Hamás, y abogan por la continuación de la guerra hasta el aniquilamiento del movimiento islamista palestino en la Franja de Gaza.

"Hago un llamado a Netanyahu, Yair Lapid y Avigdor Lieberman. Es tiempo de formar un gobierno de redención de los prisioneros", declaró Benny Gantz, jefe del partido Unión Nacional (centro derecha) refiriéndose a la liberación de una cincuentena de rehenes, vivos o muertos, aun presos en la franja de Gaza.

Yair Lapid, jefe del primer partido de la oposición, Yesh Atid (centro), dispone de 24 diputados en la Knesset.

Lieberman, jefe del partido nacionalista Israel Beiteinou, tiene 8, o sea igual que Gantz.

Con los 32 diputados del partido de Netanyahu, el Likud (derecha), esos tres partidos podrían formar una coalición que dispondría de una mayoría de 72 escaños (de 120) en el Parlamento.

"El deber de nuestro Estado es antes que todo salvar la vida de los judíos y de todos los ciudadanos. Cada rehén en peligro de muerte podría ser nuestro hijo, su hijo", agregó Gantz en una conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, decenas de miles de israelíes se manifestaron, como cada sábado por la noche, en Tel Aviv en apoyo a los rehenes y para exigir del gobierno el fin de la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por Hamás, y un acuerdo que facilite su liberación.

Hamás dio el lunes su acuerdo a un proyecto de acuerdo que plantea, según fuentes palestinas, una tregua de 60 días durante la cual los rehenes, secuestrados el 7 de octubre y aun cautivos en Gaza, serían liberados en dos tandas a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos.

El jueves por la noche, Netanyahu anunció que ordenó "negociaciones inmediatas" con miras a "la liberación de todos [los] rehenes y poner fin a la guerra en condiciones aceptables para Israel", sin referirse a la proposición de los mediadores (Egipto, Estados Unidos y Catar) aprobada por el movimiento islamista.

El gobierno israelí debe sin embargo confirmar el envío de una delegación de negociadores para un nuevo ciclo de discusiones, en un lugar que aún no ha sido precisado por los mediadores.