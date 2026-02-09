Dirigente opositor Guanipa en paradero desconocido tras nuevo arresto en Venezuela

La familia del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa dijo el lunes desconocer su paradero, pocas horas después de ser detenido una vez más tras una breve excarcelación en Venezuela

Guanipa, de 61 años, estuvo en prisión casi nueve meses acusado de conspiración. Salió el domingo en la tarde y sus pocas horas en libertad las dedicó a la política: visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada y pidió nuevas elecciones

Su excarcelación se sumó a la de otros dirigentes cercanos a la líder opositora María Corina Machado, a dos días de la aprobación prevista en el Parlamento de la amnistía general que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez

Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero

La ONG Foro Penal reportó 426 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el inicio de ese proceso

Guanipa salió de unos calabozos de la Policía Nacional en la tarde y 12 horas después fue detenido otra vez por, según su familia, hombres fuertemente armados, vestidos de civil

Machado denunció lo ocurrido como un "secuestro". La fiscalía explicó de madrugada que el opositor violó su libertad condicional y pidió arresto domiciliario

"Esto en primera instancia no se ha dado", aclaró su hijo Ramón Guanipa en una rueda de prensa el lunes. "No nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado"

"No tenemos información oficial de su paradero", insistió. "Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está"

Ramón Guanipa denunció la "desaparición forzada" de su padre, lo mismo que el opositor Edmundo González Urrutia, que asegura derrotó a Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024

- ¿Cuál es el miedo? -

La anterior aparición pública de Guanipa había sido el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la investidura de Maduro, que se reeligió en unos comicios que la oposición denunció como fraudulentos

"Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano", dijo Guanipa a la AFP poco después de salir de prisión el domingo

"El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular", añadió. "¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral"

Guanipa llegó en una caravana motorizada a la cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia que oenegés denuncian como un centro de torturas y que Rodríguez ordenó cerrar

Gritó consignas, abrazó a familiares de presos políticos, tomó el micrófono y dio un discurso: una escena poco común hasta hace poco cuando el miedo se imponía entre la oposición tras masivos arrestos y represión

"I'm back", publicó Guanipa en redes sociales con una imagen que lo muestra como el personaje Terminator, con la mitad de la cara el robot de la película, famoso por su frase "volveré"

La fiscalía argumentó que violó las medidas cautelares acordadas para su excarcelación

"Sale declarando y amenazando", dijo a la AFP el fiscal general Tarek William Saab. "Violó esas medidas cautelares donde no podía declarar"

La familia, sin embargo, aseguró que su boleta de excarcelación solo incluye una presentación periódica a tribunales y prohibición de salida del país. "Hablar, declarar y expresarse no es un delito", insistió el hijo de Guanipa

"No podemos seguir permitiendo que sean penados por ello (...) ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle?", cuestionó

El nuevo arresto de Guanipa "pone en evidencia la tensión que existe entre la necesidad de una apertura para cumplir con las demandas externas y aliviar de alguna manera las demandas internas y la capacidad del sistema que está en un proceso de adaptación de tolerar una oposición organizada", explicó Juan Manuel Trak, consultor de riesgo político

"El mensaje es que el espacio político, tal como lo estaba promoviendo Guanipa en las pocas horas que estuvo libre, no está listo", añadió a la AFP