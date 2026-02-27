Dirigente opositor recibe libertad plena en Venezuela tras amnistía

El dirigente opositor Freddy Superlano, conocido por ganar la gobernación de Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez, recibió libertad plena en el marco de la ley de amnistía en Venezuela, informó el viernes el propio opositor.

El instrumento es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos.

Expertos, no obstante, critican la recién promulgada ley al considerarla excluyente.

Superlano fue excarcelado el 8 de febrero durante un proceso de liberaciones de presos políticos que arrancó un mes antes con el gobierno de Rodríguez y que ha avanzado con lentitud. Recibió entonces libertad condicional en su natal Barinas (oeste).

"Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo", escribió Superlano en la red X.

El dirigente de 49 años difundió además un video que muestra cómo un agente policial lee una notificación donde se decreta el cese de todas y cada una de las medidas coercitivas que pesaban sobre él.

Acto seguido, dos agentes le retiran un grillete electrónico de su tobillo derecho, como se ve en las imágenes.

Superlano trabajó junto a la líder opositora María Corina Machado en la campaña previa a las presidenciales de 2024 y fue arrestado dos días después de la cuestionada reelección de Maduro.

"¡En libertad plena nuestro hermano!", celebró en X Juan Pablo Guanipa, otro dirigente opositor y cercano colaborador de Machado, quien también fue amnistiado la semana pasada.

Superlano estuvo recluido en la cárcel del Rodeo I y antes en la temida prisión del Helicoide, un centro de tortura según defensores de derechos humanos, que Rodríguez ordenó cerrar.

El dirigente fue inhabilitado políticamente después de ganar en 2021 la gobernación de Barinas, un antiguo feudo del chavismo y tierra natal del popular presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Fue diputado de la Asamblea Nacional (2016-2021) y fue coordinador regional del partido Voluntad Popular.