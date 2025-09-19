Dirigente opositor venezolano Capriles en contra de una eventual intervención de EE.UU.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, declaró el viernes a la prensa que no apoya una eventual intervención militar estadounidense, en medio del clima de tensión entre ambos países por el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

El viernes, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Washington de librar una "guerra no declarada" luego del despliegue naval que Estados Unidos defiende con el argumento de combatir el narcotráfico.

"Sigo creyendo que la solución no es militar, sino política. Soy antiguerra", declaró Capriles, quien apoyó al candidato unitario de la oposición, Edmundo González, en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Capriles, diputado desde julio pasado, continúa acusando al gobierno del presidente Nicolás Maduro de fraude y proclama la victoria de la oposición, pero no atendió el llamado de la líder opositora María Corina Machado a boicotear las elecciones legislativas y regionales de 2025.

"Hay una polarización extrema" de la vida política en Venezuela con el despliegue estadounidense, según el veterano dirigente.

"Lo que está sucediendo es contraproductivo; está teniendo el efecto contrario: están atrincherando a los que están en el poder", señaló Capriles.

El congresista cree que el gobierno venezolano debe mostrar buena voluntad de cara a sus relaciones exteriores.

"Debe haber un desescalamiento interno con liberación de todos los presos políticos", dijo al referirse a la situación de casi 1000 disidentes tras las rejas, desde dirigentes políticos y activistas, hasta defensores de derechos humanos, periodistas y estudiantes.

El miércoles, en respuesta a la operación estadounidense, el gobierno de Maduro inició tres días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a unos 65 kilómetros de tierra firme.

Estados Unidos afirma haber destruido tres embarcaciones desde principios de mes con saldo de 14 muertos, según el presidente Donald Trump. Washington acusa a Nicolás Maduro de vínculos con el narcotráfico y ha ofrecido una recompensa de US$50 millones por su captura.

