Dirigentes árabes y musulmanes piden revisar relaciones con Israel tras ataque a Qatar

Dirigentes árabes y musulmanes pidieron el lunes revisar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel después del bombardeo sin precedentes a líderes de Hamas en Qatar la semana pasada, según un borrador de declaración visto por AFP.

La cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en la capital de Qatar adoptó una declaración conjunta, que aún no ha hecho pública, pero según un borrador visto por AFP los países llamaron "a todos los Estados a tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (...) revisar las relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra".

