Dirigentes del BCE están divididos sobre los riesgos para la inflación, según las actas de julio

FRÁNCFORT, 28 ago (Reuters) -

Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) se mostraron divididos sobre si era más probable que la inflación fuera más alta o más baja de lo esperado cuando se reunieron en julio, según las actas del BCE publicadas el jueves, en un anticipo de un debate que llegaría a su punto álgido en los próximos meses.

"Varios miembros consideraron que los riesgos de inflación se inclinaban a la baja en relación con las proyecciones de los expertos en junio, al menos para los próximos dos años", dijo el BCE, citando los aranceles estadounidenses como uno de sus argumentos.

"Algunos miembros consideraron que los riesgos se inclinaban al alza en relación con las proyecciones de junio de los expertos, especialmente a medio plazo. Aunque la inflación general se situó en el objetivo, ello se debió en parte a la volátil evolución de los precios de la energía y del tipo de cambio, que podría revertirse fácilmente".