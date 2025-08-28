Dirigentes del BCE están divididos sobre los riesgos para la inflación, según las actas de julio
- 1 minuto de lectura'
FRÁNCFORT, 28 ago (Reuters) -
Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) se mostraron divididos sobre si era más probable que la inflación fuera más alta o más baja de lo esperado cuando se reunieron en julio, según las actas del BCE publicadas el jueves, en un anticipo de un debate que llegaría a su punto álgido en los próximos meses.
"Varios miembros consideraron que los riesgos de inflación se inclinaban a la baja en relación con las proyecciones de los expertos en junio, al menos para los próximos dos años", dijo el BCE, citando los aranceles estadounidenses como uno de sus argumentos.
"Algunos miembros consideraron que los riesgos se inclinaban al alza en relación con las proyecciones de junio de los expertos, especialmente a medio plazo. Aunque la inflación general se situó en el objetivo, ello se debió en parte a la volátil evolución de los precios de la energía y del tipo de cambio, que podría revertirse fácilmente". (Información de Francesco Canepa; edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
Otras noticias de Inflación y precios
- 1
Lemóniz, la central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
- 4
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista