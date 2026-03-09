Dirigentes del BCE minimizan la necesidad de medidas rápidas para combatir la subida de precios

FRÁNCFORT, 9 mar (Reuters) -

Los precios del petróleo han subido alrededor de un 60% en poco más de una semana tras la guerra en Irán, lo que ha llevado a los mercados a apostar por que el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés para contrarrestar la inflación impulsada por la energía, y los operadores ahora prevén subidas de tipos de alrededor de 40 puntos básicos este año.

Esto es lo que han dicho los principales responsables de política monetaria en los últimos días sobre el tema:

Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, 6 de marzo

"Dado que se prevé que la inflación se sitúe en nuestro objetivo a medio plazo y que las expectativas de inflación se mantengan estables, la política monetaria sigue estando en un buen lugar."

"El reciente aumento de los precios de la energía tras las tensiones en Irán hace que la trayectoria de la inflación sea más incierta."

"Lo que importa para la política monetaria son las perspectivas a medio plazo, es decir, si la dinámica subyacente de los precios y la evolución de los salarios son coherentes con el objetivo en el horizonte relevante para la política monetaria. A juzgar por esto, las lecciones de la pandemia indican que los responsables de política monetaria debemos actuar con cautela."

Christine Lagarde, presidenta del BCE, 5 de marzo

El BCE tomará sus decisiones "teniendo en cuenta todos los datos que podamos recabar, analizar y examinar con suficiente confianza".

No hay un "ritmo preestablecido para nuestra política monetaria".

"Y creo que, si se combinan estos dos elementos, el BCE y el sistema del euro se encuentran en una buena posición para supervisar muy de cerca y tratar de comprender cuáles serán las consecuencias de las crisis actuales en el futuro."

Olaf Sleijpen, gobernador del banco central neerlandés, 6 de marzo

"Aunque ya no utilizaría las palabras nirvana o Ricitos de Oro, no he cambiado drásticamente mi opinión sobre dónde nos encontramos, que sigue siendo un buen lugar."

"Sigo estando en un buen lugar (...), pero todo depende de cómo se desarrolle este conflicto."

"Dependemos realmente de los datos. Por lo tanto, depende de cómo se desarrollen las cosas y de cómo evaluemos esos acontecimientos en el futuro."

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, 6 de marzo

"Con la información que yo tengo, creo que es muy improbable que toquemos tipos en la próxima reunión."

"Efectos (de la guerra) ya podemos dar por descontado que va a haber."

"El objetivo de inflación nuestro, que es el 2%, es en un horizonte de medio plazo. Por lo tanto, movimientos transitorios no tienen por qué llevarnos a tomar decisiones, sino que tenemos que ir monitorizando la situación, ir viendo en qué medida esto está teniendo efectos más persistentes en el tiempo."

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, 5 de marzo

"La hipótesis de referencia es que será breve. Si se prolonga, existe el riesgo de que cambien las expectativas de inflación."

Martins Kazaks, gobernador del banco central de Letonia, 3 de marzo

"Debemos esperar."

"No veo que tengamos que precipitarnos a la hora de tomar medidas con respecto a las tasas de interés oficiales."

Gobernador del Banco de Francia, 5 de marzo

"No veo ninguna razón hoy por la que el BCE deba subir los tipos de interés. Lo veremos reunión tras reunión, pero hoy no veo ninguna razón."

Presidente del Bundesbank, 5 de marzo

"Ahora mismo la situación es algo diferente (a la de 2021/2022)."

"En aquel momento acabábamos de salir de la fase de expansión cuantitativa y aún quedaba otro programa de compra de activos que había que detener."

(Información de Balazs Koranyi; edición de Nivedita Bhattacharjee y Bernadette Baum; edición en español de Jorge Ollero Castela)