Dirigentes del fútbol malasio renuncian por escándalo con jugadores nacidos en el exterior
Todo el comité ejecutivo de la asociación de fútbol de Malasia renunció este miércoles en medio de un escándalo desatado por el uso de documentos falsificados para inscribir a jugadores nacidos en el exterior en la clasificatoria de la Copa Asiática.
"Las renuncias son para salvaguardar la reputación e interés institucional de (la asociación) y mitigar el riesgo de más consecuencias adversas que puedan afectar al fútbol malasio en su conjunto", dijo a los periodistas el presidente en ejercicio, Yusoff Mahadi.
La FIFA suspendió en septiembre a siete jugadores extranjeros durante un año y multó a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) con US$400.000, por presentar certificados falsos para justificar su origen malasio.
El caso fue investigado por el máximo órgano rector del fútbol mundial tras recibir una queja después de que Malasia goleara 4-0 a Vietnam en un partido eliminatorio en junio.
La FAM apeló las sanciones, pero un comité de la FIFA rechazó el recurso y emitió un duro informe que critica a la asociación por "no tomar acciones disciplinarias visibles".
El fútbol malasio apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en Suiza, donde el caso está pendiente.