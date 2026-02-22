Dirigentes del partido de la nobel Machado, libres tras amnistía en Venezuela

Al menos siete miembros del partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado quedaron en libertad este domingo en el marco de la amnistía general recién promulgada en Venezuela, informó la organización en X.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, reportó 23 liberaciones el domingo.

Entre los liberados está Juan Freites, coordinador del partido Vente Venezuela en La Guaira, vecino a Caracas. La organización publicó un video en el que se le ve cuando baja de una camioneta del servicio de inteligencia Sebin y abraza a sus familiares.

"¡Bienvenido a casa, mi querido Juan! Tu familia, tu mamá, tus hermanas, y toda tu familia Vente, no hemos dejado de luchar", escribió Machado en X. "¡Pronto nos abrazaremos en libertad!".

Además de los siete miembros de Vente, fue liberado Pedro Guanipa, hermano del cercano aliado de Machado Juan Pablo Guanipa, quien también recibió libertad plena el pasado viernes. Estaba en arresto domiciliario desde 2025.

Guanipa informó de su liberación también en X. "Confiamos que esta nueva etapa política que vive el país, abra las celdas de todos los presos políticos. Seguiremos luchando para alcanzar un país donde la libertad y la democracia sean una realidad", escribió.

Varios presos políticos están en huelga de hambre desde el viernes para exigir su liberación inmediata. Recibieron el domingo la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).