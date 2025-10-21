Dirigentes europeos y Zelenski dicen que la línea del frente debe ser "punto de partida" de negociación con Rusia

La línea del frente entre las fuerzas ucranianas y rusas debe servir de "punto de partida" para las negociaciones de paz, defendieron el martes el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y dirigentes de varios países europeos, entre ellos Francia, Reino Unido y Alemania.

"Apoyamos firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben cesar inmediatamente y que la línea de contacto actual debe servir de punto de partida para las negociaciones", escribieron los dirigentes en un comunicado conjunto.

"Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", añadieron, si bien se comprometen a mantener su apoyo para que Ucrania permanezca "en la posición más fuerte posible, antes, durante y después de cualquier alto el fuego".

