Dirigir a su hijo, la nueva excentricidad del "Loco" Abreu en el fútbol mexicano

Es cuestión de tiempo para que el uruguayo Sebastián "el Loco" Abreu, entrenador del Tijuana, protagonice otro de sus peculiares momentos en el fútbol mexicano. Esta vez enviará a la cancha a su hijo Diego, un debut esperado con curiosidad en el Clausura 2026

"Lo voy a visualizar como uno más del grupo", advirtió Sebastián Abreu al confirmar el fichaje de su hijo varios días antes de que el Tijuana lo anunciara oficialmente

"Que el club lo haya comprado a Defensor Sporting me pone contento", remató el entrenador de los Xoloitzcuintles

Diego, de 22 años, recién llegado del balompié uruguayo, podría debutar en México este fin de semana cuando los Xolos reciban al Puebla por la quinta fecha de la liga local

- A romper la imagen de nepo baby –

Aunque es curioso, hay varios ejemplos de hijos que juegan en el mismo equipo que dirigen sus padres. Pasó en la década de 1990 con Johan y Jordi Cruyff en el FC Barcelona

Más recientemente, los argentinos Diego Simeone y Marcelo Gallardo tuvieron a sus vástagos en el camerino. El Cholo a Giuliano en el Atlético de Madrid y el Muñeco a Nahuel en River Plate

En México también ha habido casos. En 2020, cuando el argentino Antonio Mohamed dirigía al Monterrey, hizo debutar a su hijo Shayr, y luego se lo llevó al Tijuana, donde ya no jugó. Actualmente es su auxiliar técnico en el Toluca

En 2004, Hugo Sánchez presentó a su hijo Hugo Sánchez Portugal en primera división con los Pumas; juntos fueron bicampeones en ese club

Esa relación padre-hijo puede representar un parentesco incómodo. El "Loco" Abreu lo sabe y por eso se anticipó a una posible acusación de nepotismo, advirtiendo que Diego "se va a tener que pelar el culo como todos, y, si muestra condiciones, jugará"

"Aprendí mucho de Simeone y Gallardo cuando dirigieron a sus hijos, el manejo que ellos tuvieron", apuntó Abreu

- Las razones del fichaje -

Para su segundo torneo al frente del Tijuana con miras a superar los cuartos de final alcanzados en el Apertura 2025, el Loco Abreu solicitó refuerzos a su dirigencia, entre ellos un delantero

Y el fichaje de Diego Abreu, según contó Sebastián, es el resultado de un scouteo que realizó el club mexicano

En 2025, Diego tuvo año productivo con Defensor Sporting: ocho goles más dos asistencias

"Es un delantero que tiene ya totalmente confirmadas sus características como goleador", garantizó el entrenador del Tijuana

Fichar a Diego como centrodelantero es un acicate para los atacantes que ya estaban en la plantilla del Tijuana: el español-marroquí Mourad Daoudi El Ghezouani y el venezolano Josef Martínez

"El que viene jugando no puede entrar en zona de confort, no se puede relajar, porque tiene un compañero atrás, que le quiere comer la camiseta", advirtió el entrenador del Tijuana

- Papá en casa, DT en el club -

Recién integrado al plantel del Tijuana, Diego Abreu ya dio muestras de su capacidad como delantero

Durante la pausa que tuvo la liga mexicana en enero por los partidos de preparación de su selección, el Tijuana sostuvo dos juegos amistosos: venció 4-1 al Cosmos de Nueva York con gol de Diego Abreu y empató 2-2 con San Diego FC con doblete del flamante refuerzo

Diego ha tenido una buena integración al plantel de los Xolos, aun siendo hijo del Loco. "Les decía a mis compañeros que me parece raro que él sea mi técnico. Me dijeron que lo tome con calma, que me voy a terminar acostumbrando", compartió el delantero

El joven goleador sabe que estará bajo la lupa por ser hijo del entrenador

"Sé lo que opina la gente, leo las cosas que dicen, pero hice un gran año con Defensor y voy a demostrarlo en Tijuana", dijo el jugador antes de llegar a México

Por lo pronto, el entrenador ha sido tajante con el futbolista. "Ya me dejó en claro que es mi técnico, ya no lo puedo tratar como en casa", comentó Diego

Para el recién incorporado es una oportunidad especial ya que jugará en México, el país donde nació en 2003 cuando su padre jugaba para el América. Por ello, no ocupará plaza de extranjero e incluso aspira a ser seleccionado mexicano

Además, es una revancha personal porque en 2024 no pudo afianzarse con el Toluca, ya que jugó en la categoría sub 23