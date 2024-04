Discord comenzará a implementar su programa de misiones patrocinadas la próxima semana, según WSJ

Discord planea implementar su programa de misiones patrocinadas en la plataforma durante la próxima semana, de manera que comenzará a mostrar anuncios con retos de videojuegos que los usuarios deberán completar retransmitiéndolos en la propia plataforma para obtener recompensas.

Tras probar las misiones patrocinadas el pasado año a través del videojuego Fornite, la plataforma de comunicación enfocada a jugadores dio a conocer el pasado mes de marzo su intención de expandir el programa de misiones patrocinadas a más títulos, de cara a fomentar que los usuarios "descubran juegos nuevos y reciban recompensas por jugarlos en Discord".

Las misiones patrocinadas de Discord son un tipo de publicidad en el que la plataforma da a conocer videojuegos mostrando una serie de tareas que los usuarios deben completar para recibir una serie de recompensas, como artículos cosméticos -esto es, elementos de personalización para los personajes-, o efectos para los perfiles de la 'app'.

Para ganar recompensas con este programa, los usuarios deben retransmitir su partida completando una tarea dentro del juego anunciante. Asimismo, al menos un amigo debe estar viendo la retransmisión para que sea válido.

De esta forma, a través de las misiones patrocinadas, los videojuegos se anuncian en la plataforma con el objetivo de llegar a más posibles jugadores. Además, se fomenta que los usuarios prueben a jugarlos incentivándoles con las tareas y las recompensas. Por su parte, Discord también se beneficia, ya que es necesario que los usuarios completen las tareas retransmitiendo el juego desde la propia plataforma.

Así, la compañía planea comenzar a implementar las misiones patrocinadas a partir de la próxima semana con diversos videojuegos, según ha podido conocer The Wall Street Journal.

Tal y como ha explicado el vicepresidente senior de producto de Discord, Peter Sellis, en una entrevista a este medio, los anuncios de las misiones de los videojuegos se dirigirán a los usuarios en base en sus hábitos de juego, su edad y la ubicación geográfica. Asimismo, aparecerán en forma de anuncio en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, para llevar a cabo una misión, bastará con que los usuarios entren en el videojuego a partir de dicho anuncio de Discord.

La compañía permitirá desactivar estos anuncios de misiones patrocinadas en los ajustes de la cuenta, de manera que no aparecerán en pantalla y, por tanto, no ocasionarán molestias para los usuarios que no estén interesados.

Actualmente, de cara a obtener ingresos, Discord dispone principalmente del plan de suscripción Nitro, que ofrece ventajas a los usuarios como la posibilidad de subir archivos más grandes, una calidad de vídeo de mayor resolución o dos 'boost' de servidor, entre otras características, desde 9,99 euros al mes en España. También ofrece la opción de Discord Basic, que cuesta alrededor de 3 euros al mes.

Sin embargo, las misiones patrocinadas son una medida que pretende mantener la plataforma de forma gratuita, al tiempo que incentiva a los usuarios a jugar, da a conocer más títulos de los desarrolladores de videojuegos y ayuda a Discord a recibir ingresos por los anuncios.