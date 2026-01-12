Discriminación: ex futbolista insultado en redes sociales

Gullo, un director de TV de 45 años, formó parte del equipo de Cervia entrenado por Ciccio Graziani y quiso recordar su experiencia en el reality show publicando fotos y un vídeo en redes sociales, donde también adjuntó imágenes actuales.

Sin embargo, la respuesta fue inesperada, pues recibió insultos porque su cuerpo ya no es el de hace 20 años.

"La publicación que hice recordando a 'Campeones' recibió más de 200.000 visitas y cientos de comentarios en tan solo unas horas... y casi todos insultaban mi apariencia física", escribió Gullo.

"¡Qué vergüenza! (...) Si en mi lugar hubiera una chica débil, probablemente se suicidaría... y eso se llama bullying (...) Me avergüenzo de ser italiano... me dan asco", completó Gullo.

(ANSA).