Discutieron por Trump y las armas en Dallas; le disparó a su hija y la mató

En enero de 2025, la joven visitaba a su padre en Prosper, cerca de Dallas, con su novio, Sam Littler. Según su testimonio, el ambiente era tenso debido a la investidura de Trump para un segundo mandato en la Casa Blanca, y Lucy había criticado duramente a su padre por su apoyo al magnate y su hábito de poseer armas.

Poco antes de salir para el aeropuerto, su padre supuestamente tomó a su hija de la mano y la condujo a su dormitorio. Al rato, se produjo el disparo fatal con una pistola que sacó de su mesita de noche.

Lucy Harrison vivía en Warrington, Cheshire, y su muerte es evaluada ahora por el tribunal forense de esa localidad, luego de que un gran jurado del condado de Collin declinara acusarlo.

Harrison argumentó ante el tribunal estadounidense que el disparo se había producido accidentalmente mientras le mostraba el arma a la joven, y el caso fue desestimado. Afirmó que había comprado el arma un par de años antes porque quería una "sensación de seguridad" para su familia y negó haber hablado de ello con su hija antes.

"Al levantar el arma para mostrársela, de repente oí un fuerte estallido. No entendí qué había sucedido. Lucy se cayó al instante", contó Harrison, que dijo que no recordaba si tenía el dedo en el gatillo.

Reconoció haber tenido problemas con el alcohol en el pasado y dijo que tuvo una breve recaída el día de la muerte de su hija porque estaba muy afectado por su partida.

En la investigación se escuchó a la agente de policía Luciana Escalera, cuyo testimonio fue leído. Ella admitió que notó olor a alcohol en el aliento de Harrison cuando la llamaron después del tiroteo. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que había comprado dos cartones de 500 ml de Chardonnay en un mercado ese día.

Ana Samuel, en representación de Kris Harrison, solicitó al inicio de la audiencia la recusación de la forense Jacqueline Devonish, alegando que un observador imparcial podría concluir que existía una "posibilidad real de que fuera parcial". Afirmó que la investigación se había llevado a cabo "de una manera más parecida a una investigación criminal que a una investigación de los hechos".

Lois Norris, representante de Jane Coates, madre de Lucy Harrison, afirmó que la solicitud fue una "emboscada del equipo legal del Señor Harrison". Añadió que Kris Harrison era la "persona presente que disparó a la Sra. Harrison" y la única persona presente cuando ocurrió el incidente.

El juicio en Reino Unido se aplazó hasta el miércoles, cuando se espera que el forense presente sus conclusiones.

(ANSA).