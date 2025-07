Diseñador Miguel Adrover rechaza vestir a Rosalía por no apoyar "públicamente" a Palestina: "Silencio es complicidad"

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El diseñador de moda español Miguel Adrover Barceló ha rechazado realizarle un 'custom look' a Rosalía por considerar que la artista no ha apoyado "públicamente" a Palestina y, aunque reconoce que la admira, ha remarcado que el silencio "es complicidad". "Haciendo lo correcto. El silencio es complicidad y más aún cuando tienes un gran altavoz que millones de personas escuchan cuando cantas. Es por eso que tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado", ha expresado Adrover en un mensaje en su cuenta de Instagram. Así, el diseñador ha adjuntado unas fotos en las que se lee cómo una persona del equipo de la autora de 'Motomami' se pone en contacto con Adrover para retomar una conversación acerca de un 'custom look' que Rosalía necesitaría para septiembre de este año. Adrover ha recalcado que la catalana es "mucho más" que los artistas que solo se dedican al mundo del espectáculo y entretenimiento y la ha animado a "hacer lo correcto".

LA NACION Rosalía

Instagram

Instagram España