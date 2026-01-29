Diseño: El Salón del Mueble de Milán se renueva con diseño de colección

Estas son las dos principales novedades de la 64.ª edición, en la que participarán más de 1.900 expositores —el 36,6% del exterior— y 227 marcas entre debuts y regresos, en más de 169.000 metros cuadrados de superficie neta totalmente vendidos.

En el centro de la manifestación estará el esperado regreso de las Bienales: EuroCucina con Ftk - Technology For the Kitchen, con 106 marcas de 17 países, y el Salón Internacional del Baño, que reunirá 163 marcas de 14 países. Completarán la oferta los jóvenes talentos del Salone Satellite, con 700 diseñadores menores de 35 años y 23 escuelas y universidades internacionales.

"A pesar de una situación de gran incertidumbre internacional, operadores de todo el mundo llegan al Salone del Mobile, llegan a Milán, y ese es nuestro compromiso constante", subrayó la presidenta de la manifestación, Maria Porro.

"Un dato por sobre todos: las empresas que participan en el Salone exportan cerca del 68% de su producción, un porcentaje superior al promedio europeo, por lo que el trabajo para atraer operadores globales este año es más fuerte que nunca".

Desde el punto de vista económico, la cadena del sector madera-mueble muestra señales no de recuperación estructural, pero sí de estabilidad, consideradas "alentadoras", según el presidente de FederlegnoArredo.

El sector cerró 2025 con una facturación de producción de 52.200 millones de euros, con un crecimiento del 1,3% respecto a 2024. El mercado interno creció un 1,8%, alcanzando los 32.900 millones de euros.

En los mercados donde el retail muestra debilidad, el segmento contract ofrece oportunidades para las empresas. Por ello, en 2026 nacerá Salone Contract, un nuevo proyecto confiado a Rem Koolhaas y David Gianotten, del estudio OMA.

El 2026 será la fase de acercamiento a la manifestación 2027: en abril se presentarán las primeras observaciones sobre el contract con una lectio (término que se usa para diseño y producción para proyectos grandes y funcionales) de Koolhaas y un foro internacional. En 2027, Salone Contract se presentará como una exposición estructurada.

También debutará Salone Raritas, un atlas del collectible design que reunirá íconos curados, piezas únicas y objetos "outsider" entre ediciones limitadas, antigedades y alta manufactura creativa, con 25 expositores.

En la feria habrá además un espacio dedicado a la capacidad italiana de crear objetos atemporales con "A Luxury Way", donde se presentará "Aurea, an Architectural Fiction", instalación del estudio parisino Maison Numéro 20, dirigida por el arquitecto de interiores Oscar Lucien Ono.

Se trata de un hotel imaginario en el que el visitante atravesará universos contrastantes: desde un exuberante jardín de invierno hasta un comedor de estética surrealista, una misteriosa smoking lounge y una biblioteca con chimenea. (ANSA).