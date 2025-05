"Disfrutar y pasármelo bien", los objetivos de Alcaraz en Roland Garros

“Disfrutar y pasármelo bien”. El N.2 del mundo y vigente campeón de Roland Garros, el español Carlos Alcaraz, aspira a “dar alegría” a su juego, señaló este viernes en la jornada dedicada a los medios, a dos días del comienzo del torneo.

“Dar alegría a mi juego, eso es lo que intento hacer en cada partido, en cada entrenamiento, no sentir miedo a nada, no pensar en querer ser más sólido o no, solo disfrutar y pasarmelo bien”, señaló el jugador de 22 años cuando le preguntaron qué preparaba para afrontar su arranque en el torneo.

“Sobre todo tener buenas sensaciones, ayer noté una gran diferencia en cuanto a condiciones, hoy iba la bola mejor, no trabajamos nada en específico, buscar la manera de sentirme bien, cómodo y pensar un poco en cómo voy a comenzar el torneo”, añadió sobre lo que ha trabajado en los entrenamientos.

Alcaraz debutará en primera ronda ante el veterano japonés Kei Nishikori (62º): “Lo vi jugar mucho cuando era joven, me alegré cuando volvió al circuito tras sus problemas físicos de los últimos años, tuvo muchas lesiones, estoy contento de jugar contra una leyenda como él”.

Al español le preguntaron por su documental, que ha levantado cierto revuelo por mostrarle divirtiéndose fuera de las pistas.

“Hay muchas opiniones diferentes, hay mucha gente a la que le parece que muestro mucho mi lado fiestero, la noche... Yo personalmente no lo veo así, pero estoy abierto a todo tipo de opiniones”, dijo.

“Muestra mi vida. Al final obviamente soy profesional, pero también quiero tener mis momentos de disfrute. He mostrado que me gusta salir, como a todo chico de 21 o 22 años, pero siempre pongo por delante el tenis”, añadió.

En el último ensayo antes del Grand Slam parisino Alcaraz batió al número 1 Jannik Sinner en la final de Roma el pasado domingo. En París solo podrían cruzarse en la final.

“Nuestra rivalidad es muy bonita porque nuestros partidos son muy tácticos, estoy seguro que la próxima vez cambiará cosas”, señaló, refiriéndose a que ha ganado los cuatro últimos partidos contra el italiano.

“Eso es lo que pasaba con el Big-3 (Federer, Nadal y Djokovic) en su momento... Rachas en las que Rafa ganaba a Novak por ejemplo... Hay que estar preparado para aceptarlo”, añadió.

pm/dr