"Disfruto con el sufrimiento, me va la marcha", asegura De la Fuente

El seleccionador de España, Luis De la Fuente, admitió haber sufrido en los últimos instantes del triunfo 5-4 sobre Francia este jueves en semifinales de la Liga de Naciones, pero apuntó que incluso disfrutó por la emoción vivida.

"Estoy feliz. Disfruto con el sufrimiento, me va la marcha. No entiendo el deporte sin sufrimiento. No entiendo el fútbol sin sufrimiento. Cuando hay dos grandes selecciones es normal que sean partidos así, cada uno ha aprovechado sus momentos. Hay que hacer la lectura positiva. Ojalá ganar todos los partidos que me quedan en mi carrera por 5-4", sonrió en conferencia de prensa el técnico riojano, en alusión a que su equipo acabó pidiendo la hora pese a haber tomado una ventaja de 5-1.

El domingo, en Múnich, España buscará revalidar su título en la 'Nations League' contra Portugal.

"Es muy difícil encadenar tres títulos en tres años. Lo importante de este equipo es que tiene hambre, el colmillo afilado. Son insaciables deportivamente, quiere seguir compitiendo y ganando. Hoy todos tenían la misma mirada, ambiciosa, me hace sentirme orgulloso con estos futbolistas tan jóvenes", aplaudió.

"El domingo vamos a vernos dos selecciones súper potentes. Tengo una gran relación con Roberto Martínez (seleccionador de Portugal) y su entrenador de porteros, Iñaki Vergara, es un amigo del alma. Cristiano Ronaldo es también un ejemplo para todos, siempre con muchas ganas y es un ejemplo de cómo sufrir para estar donde está. Mi admiración personal. Como rival, Portugal será durísimo. Siempre digo lo mismo, pero es así", estimó.

De la Fuente dijo estar especialmente contento tras la victoria por su arquero, Unai Simón, que recibió cuatro goles pero protagonizó numerosas paradas que permitieron el triunfo de España.

"Unai Simón siempre nos ha dado garantías y hoy estoy contento por él. En el pasado (los periodistas) le habéis maltratado. Cualquiera de los que juegue es bueno, pero Unai es siempre un gran portero y un gran compañero, que suma siempre. Estoy feliz por él y creo que se lo ha ganado. Hay que reconocerle el trabajo que ha hecho", señaló.

