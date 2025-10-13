Disidente cubano José Daniel Ferrer parte al "destierro" hacia EEUU

El histórico disidente José Daniel Ferrer, que estaba preso en el este de Cuba, partió con su familia al "destierro" hacia Estados Unidos, informaron el lunes familiares y autoridades cubanas.

El 3 de octubre, Ferrer envió una carta en la que denunció que aceptaba el exilio tras "golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas" en la prisión.

"Finalmente ha sido desterrado mi hermano, con la gracia del señor. Muy contentos a pesar de la tensión que hemos tenido todos estos días", dijo a AFP Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor, a través de un mensaje de WhatsApp desde Estados Unidos.

La cancillería dijo en un comunicado que "la salida, con destino a Estados Unidos, se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García".

Ferrer, de 55 años y fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), es un defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en la isla. Había sido liberado en enero en el marco de un acuerdo negociado con el Vaticano bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, pero en abril lo volvieron a poner tras las rejas.

Este veterano de la disidencia cubana formó parte de los 75 opositores, intelectuales y periodistas detenidos en 2003 durante la llamada "Primavera Negra", cuando estuvo encarcelado por más de 10 años.

La mayoría de estos opositores se fueron de la isla, pero entonces Ferrer y Navarro decidieron quedarse.

Después varias veces volvió a la prisión.

Fue aprehendido el 11 de julio de 2021 cuando trataba de unirse a las históricas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país, las mayores registradas desde el triunfo de la revolución en 1959.

Ferrer fue trasladado de la cárcel de Mar Verde hacia el aeropuerto internacional de Santiago de Cuba, donde se encontró con sus familiares, entre ellos su esposa Nelva Ortega y su pequeño hijo Daniel José, además de otras dos hijas y su exesposa.

