Disminuye el apoyo de estadounidenses a la acción militar de Israel

WASHINGTON (AP) — El apoyo a la acción militar de Israel en Gaza ha disminuido sustancialmente entre los adultos en Estados Unidos, con solo alrededor de un tercio aprobando, según una nueva encuesta de Gallup, una caída desde el comienzo de la guerra con Hamás, cuando aproximadamente la mitad de los estadounidenses aprobaban la operación.

La nueva encuesta también encontró que alrededor de la mitad de los adultos en Estados Unidos ahora tienen una opinión desfavorable del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la calificación más negativa que ha recibido desde que fue incluido por primera vez en las encuestas de Gallup en 1997. La encuesta se realizó del 7 al 21 de julio, mientras los informes de hambruna en Gaza llevaron a críticas internacionales sobre la decisión de Israel de restringir la ayuda alimentaria, pero antes de que el presidente Donald Trump expresara su preocupación por la empeorante situación humanitaria.

Los hallazgos subrayan la dramática pérdida de apoyo al gobierno israelí dentro de Estados Unidos. Pero no todos están cambiando de opinión; en cambio, la guerra se ha vuelto más polarizante políticamente. El aumento de la desaprobación es impulsado por demócratas e independientes, quienes son mucho menos propensos a aprobar las acciones de Israel que en noviembre de 2023, justo después de que Israel expandiera su ofensiva terrestre en Gaza.

Por otro lado, los republicanos siguen siendo en gran medida partidarios tanto de las acciones militares de Israel como de Netanyahu.

La mayoría de los estadounidenses ahora desaprueban la acción militar israelí en Gaza

La nueva encuesta revela que un 60% de los adultos en Estados Unidos desaprueban la acción militar que Israel ha tomado en Gaza, un aumento desde el 45% en noviembre de 2023.

El apoyo a la guerra ha estado disminuyendo en las encuestas de Gallup durante algún tiempo. En marzo de 2024, alrededor de la mitad de los adultos en Estados Unidos desaprobaban la acción militar de Israel en Gaza, lo que disminuyó ligeramente a medida que avanzaba el año.

En un nuevo mínimo, solo el 8% de los demócratas y una cuarta parte de los independientes dicen que ahora aprueban la campaña militar de Israel. Parte de esa disminución puede atribuirse al cambio de administración. Mientras que el expresidente Joe Biden enfrentó una significativa oposición de sus compañeros demócratas por su manejo del conflicto entre israelíes y palestinos, pueden estar aún más frustrados por el enfoque de Trump, un republicano.

Los adultos jóvenes también son mucho más propensos a desaprobar las acciones de Israel. Solo alrededor del 10% de los menores de 35 años dicen que aprueban las decisiones militares de Israel en Gaza, en comparación con aproximadamente la mitad de aquellos que tienen 55 años o más.

La editora senior de Gallup Megan Brenan dice que las últimas cifras reflejan la persistente división partidista. Incluso cuando los demócratas se muestran cada vez más descontentos con la campaña militar de Israel, los republicanos siguen siendo partidarios. Hemos visto esta caída en la aprobación desde el otoño pasado, y realmente está impulsada por demócratas e independientes", señaló Brenan. "Los republicanos todavía están dispuestos a estar en esto por el momento. La favorabilidad de Netanyahu entre los adultos en Estados Unidos es históricamente baja Las opiniones sobre Netanyahu también se han vuelto menos favorables en los últimos años, con más personas viéndolo negativamente que positivamente en las mediciones realizadas desde que comenzó la guerra en Gaza. Un 52% de los adultos ahora tienen una opinión desfavorable de Netanyahu en la nueva encuesta, que coincidió con la reciente visita de Netanyahu a Estados Unidos. Solo el 29% lo ve positivamente, y alrededor de dos de cada 10 o no han oído hablar de él o no tienen una opinión. Eso es un cambio, aunque no uno enorme, desde diciembre de 2023, cuando el 47% de los adultos en Estados Unidos tenían una opinión desfavorable de Netanyahu y el 33% tenía una opinión favorable. Pero es una reversión desde tan recientemente como abril de 2019, cuando más adultos lo veían positivamente que negativamente. Los republicanos tienen una visión mucho más positiva de Netanyahu que los demócratas e independientes. Aproximadamente dos tercios de los republicanos lo ven favorablemente, lo cual está en línea con el año pasado. Aproximadamente el 10% de los demócratas y el 20% de los independientes sienten lo mismo. Esta es la primera vez que vemos a una mayoría de estadounidenses con una opinión desfavorable de él", declaró Brenan. "Todas estas preguntas en esta encuesta nos muestran básicamente la misma historia, y no es una buena para el gobierno israelí en este momento. Es poco probable que Trump enfrente la misma presión sobre su enfoque hacia Israel El 55% de los adultos desaprueban el manejo de Trump de la situación en el Oriente Medio, según una encuesta de AP-NORC de julio. Pero el conflicto no ha pesado tanto sobre Trump como lo hizo sobre Biden, quien vio a los demócratas dividirse en el tema. Eso se debe al sólido apoyo de Trump de su base en este tema, reflejado además en la continua aprobación de los republicanos de la acción militar de Israel. Aproximadamente el 80% de los republicanos aprueban el manejo de Trump de la situación en el Oriente Medio. En contraste, solo un 40% de los demócratas aprobaron el manejo de Biden del conflicto el verano pasado, poco antes de que se retirara de la carrera presidencial.

En una encuesta de AP-NORC de marzo, los republicanos eran significativamente más propensos que los demócratas e independientes a decir que simpatizaban más con los israelíes que con los palestinos en el conflicto.

Y mientras que los estadounidenses en general eran más propensos a decir que era "extremadamente" o "muy" importante que Estados Unidos proporcionara ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza que a decir lo mismo sobre proporcionar ayuda al ejército de Israel, los republicanos dijeron lo contrario: más vieron la ayuda militar a Israel como una prioridad más alta que proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.