Disney descubrió que "parte sustancial" de usuarios de twitter eran falsos en 2016: ex ceo bob iger

Por Dawn Chmielewski y Sheila Dang

7 sep (Reuters) - El ex presidente ejecutivo de Disney Bob Iger dijo el miércoles que el gigante del entretenimiento determinó que una "parte sustancial" de los usuarios de Twitter "no eran reales" en 2016, cuando la firma estaba sopesando la compra de la red social.

Iger dijo que los consejos de administración de Walt Disney Co y Twitter Inc estaban preparados para entrar en negociaciones cuando él se arrepintió. Según afirmó, con la ayuda de Twitter, Disney descubrió que "una parte sustancial -no una mayoría-" de los usuarios eran falsos.

"Recuerdo haber descontado el valor" como resultado, dijo Iger en declaraciones en la Code Conference en Beverly Hills, California.

Iger no especificó qué quería decir con "sustancial". Twitter ha afirmado de manera sistemática que menos del 5% de sus usuarios diarios "monetizables" son cuentas de "bots" o "spam".

Los comentarios de Iger se producen en medio de una batalla legal entre el empresario multimillonario Elon Musk y Twitter sobre un acuerdo de compra por 44.000 millones de dólares. Musk, que está tratando de abandonar el acuerdo, asegura que Twitter ha tergiversado la prevalencia de las cuentas de "spam" o "bots" en la plataforma.

Iger no mencionó a Musk por su nombre en sus declaraciones, pero sí indicó que "curiosamente, porque leo las noticias estos días, sí que miramos con mucho cuidado a todos los usuarios de Twitter", antes de decir que "una parte sustancial" de los usuarios "no eran reales".

En sus memorias, "The Ride of a Lifetime", Iger escribió que se lo pensó dos veces antes de llegar a un acuerdo debido a lo "desagradable" que era el discurso en Twitter, que temía que se convirtiera en una distracción.

Twitter demandó a Musk para que cumpla el acuerdo y el juicio comenzará el 17 de octubre. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Editado en español por Carlos Serrano)