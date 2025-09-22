Disney dice que programa de Jimmy Kimmel volverá a transmitirse el martes

22 sep (Reuters) - Disney anunció que el programa "Jimmy Kimmel Live" volverá a emitirse el martes, después de haber suspendido al presentador tras las amenazas del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por los comentarios que había hecho sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.

Al anunciar la decisión del regreso de Kimmel, la empresa matriz de ABC dijo que había suspendido la producción del programa "para evitar exacerbar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país".

El comunicado de Disney añadió que la empresa consideró que algunos de los comentarios de Kimmel en cuestión "fueron inoportunos y, por tanto, insensibles".

Sin embargo, después de más discusiones con el presentador de ABC, "hemos tomado la decisión de retomar el programa el martes", dijo Disney.

ABC suspendió el programa nocturno de Kimmel el miércoles después de que Carr amenazó con investigaciones y medidas reguladoras contra las emisoras que pudieran a Kimmel en antena.

Los propietarios de decenas de emisoras de televisión locales afiliadas a ABC dijeron que dejarían de emitir el programa, incluida Nexstar, que necesita la aprobación de la FCC para una fusión de US$6200 millones con Tegna.

El viernes, el presidente del Comité de Comercio del Senado, el republicano Ted Cruz, dijo que la amenaza de Carr era peligrosa. (Reporte de David Shepardson; edición en español de Javier López de Lérida)