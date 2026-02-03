Disney: Disney nombra a Josh D'Amaro como nuevo CEO

D'Amaro, de 54 años, quedará al frente de un imperio del entretenimiento que incluye los estudios Pixar y Marvel, la franquicia "Star Wars", la cadena ABC, las plataformas de streaming Disney+ y Hulu, un vasto catálogo histórico de cine y una red global de parques temáticos y resorts.

"Josh D'Amaro es un líder excepcional y la persona adecuada para convertirse en nuestro próximo CEO", afirmó Iger, quien cumplirá 75 años la próxima semana.

En un comunicado, D'Amaro dijo sentirse "profundamente agradecido al directorio por confiarme la conducción de una compañía que significa tanto para mí y para millones de personas en todo el mundo".

Como parte de la reorganización anunciada, Dana Walden, una de las ejecutivas más influyentes del grupo y considerada hasta último momento como candidata a la conducción general, asumirá como presidenta y directora creativa de Disney, con responsabilidad sobre los negocios de televisión y streaming.

El anuncio llega en un momento complejo para la industria del entretenimiento y de transición para Hollywood. Disney y otros estudios tradicionales enfrentan la caída sostenida de la televisión abierta, el impacto de la inteligencia artificial generativa, conflictos laborales con los sindicatos y un mayor escrutinio regulatorio bajo la administración de Donald Trump.

Hasta ahora, D'Amaro se desempeñaba como presidente de Disney Experiences, la unidad corporativa que supervisa parques temáticos, cruceros, resorts, atracciones y tecnologías orientadas al consumidor. Bajo su órbita se encuentran una docena de parques temáticos y casi 60 hoteles en Estados Unidos, Europa y Asia, además de un parque actualmente en planificación en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

El negocio de parques ha sido uno de los grandes pilares de Disney en los últimos años. En su reporte de resultados más reciente, publicado el lunes, la división de parques en Estados Unidos registró ingresos trimestrales récord en los tres meses finalizados el 27 de diciembre, con crecimiento interanual tanto en asistencia como en gasto por visitante.

Además, D'Amaro también lidera la unidad de productos de consumo, responsable del negocio de licencias de juguetes, indumentaria y artículos para el hogar, una de las fuentes más rentables del grupo.

D'Amaro ingresó a Disney en 1998, con un puesto en Disneyland Resort, y fue ascendiendo de manera sostenida dentro de la compañía. A lo largo de su carrera ocupó cargos clave como director financiero del área global de licencias, presidente de Disneyland Resort y presidente de Walt Disney World Resort, antes de asumir la conducción de la división de experiencias.

Su designación corona un largo proceso interno de evaluación y consolida el perfil de un ejecutivo con fuerte impronta operativa y conocimiento directo del negocio más estable del grupo.

La salida de Bob Iger marcará el final de su segundo ciclo al frente de Disney. El ejecutivo había regresado al cargo a fines de 2022, dos años después de su retiro, luego de que el directorio decidiera remover a su sucesor designado, Bob Chapek, en medio de crecientes críticas internas a su gestión.

En ese momento, el directorio había señalado que Iger permanecería por dos años y trabajaría estrechamente en la búsqueda de un nuevo CEO. En 2023, su mandato fue extendido de manera unánime hasta el 31 de diciembre de 2026.

"En nombre de todo el directorio, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a Bob Iger por su liderazgo extraordinario y su dedicación a The Walt Disney Company", afirmó el presidente del grupo, James Gorman.

Disney informó que Iger continuará como asesor senior y miembro del directorio hasta su retiro definitivo de la compañía, previsto para el 31 de diciembre.

Además de D'Amaro y Walden, el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, había sido mencionado por medios estadounidenses como otro de los principales candidatos a suceder a Iger. (ANSA).