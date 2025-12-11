Disney invertirá US$1.000 millones en OpenAI y llevará sus personajes a Sora

11 dic (Reuters) - Walt Disney anunció el jueves que invertirá US$1.000 millones en OpenAI y que ambas empresas han acordado incorporar los personajes del gigante del entretenimiento a la herramienta de generación de videos Sora de OpenAI.

Como parte del acuerdo de licencia de tres años, Sora será capaz de generar videos sociales breves promovidos por los usuarios que se basen en más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Una selección de los videos realizados por los usuarios también podrá verse en streaming en la plataforma Disney+.

Disney también utilizará las interfaces de programación de aplicaciones de OpenAI para crear nuevos productos y herramientas, convirtiéndose en uno de los principales clientes del creador de ChatGPT. También desplegará ChatGPT para sus empleados, dijeron las empresas. (Reporte de Deborah Sophia en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)