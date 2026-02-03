Disney nombra al director de sus parques, Josh D'Amaro, como nuevo CEO

3 feb (Reuters) -

Walt Disney nombró el martes al director de parques temáticos Josh D'Amaro como presidente ⁠ejecutivo, poniendo fin a años ⁠de incertidumbre sobre la sucesión y colocando a un veterano de la empresa al frente, en un momento en ⁠que la inteligencia ‌artificial ​y una ola de consolidaciones están revolucionando la industria de los medios ​de comunicación.

D'Amaro, de 54 años, tomará el relevo de Bob ‌Iger, de 74, el veterano presidente ejecutivo al ‌que se le atribuye ​haber dado forma a la Disney moderna gracias a los acuerdos con Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox.

La sucesión ha sido durante mucho tiempo el punto débil del gigante del entretenimiento: retrasó varias veces la jubilación de Iger y lo trajo de vuelta en 2022 para sustituir a su reemplazante, Bob Chapek, después de ⁠que la pandemia paralizó su negocio. Para evitar otro paso en falso, Disney nombró en 2024 ​al veterano de Morgan Stanley James Gorman presidente del directorio para supervisar la búsqueda del presidente ejecutivo. Gorman, que lideró una transición fluida en el banco de Wall Street, se incorporó después de que la Casa de Mickey Mouse amplió el mandato de Iger por quinta vez hasta 2026.

Con D'Amaro, ⁠Disney recurre a un veterano de la empresa con casi tres décadas de ​experiencia y que dirige su mayor motor de beneficios: la unidad de experiencias, que incluye parques temáticos y cruceros y cuyas ventas han crecido cada año desde que ‍la pandemia remitió en 2021.

El último año fiscal, la división obtuvo una ganancia de operación récord de casi 10 000 millones de dólares, lo que supone casi el 60% de las ganancias de la empresa.

D'Amaro ha liderado la expansión de ​la empresa en Oriente Medio con un parque temático en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, que supondrá su primer gran parque nuevo en casi una década.

(Reporte de Aditya ‍Soni en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)