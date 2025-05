Disney registra sólidas ganancias en el segundo trimestre

Disney registró sólidas ganancias e ingresos en el segundo trimestre, ya que sus parques temáticos en Estados Unidos prosperaron y la compañía sumó más de 1 millón de suscriptores a su servicio de streaming.

La compañía también elevó sus expectativas de ganancias para el año.

Para los tres meses que terminaron el 30 de marzo, Disney ganó 3.280 millones de dólares, o 1,81 dólares por acción. La compañía de Burbank, California, perdió 20 millones de dólares, o un centavo de dólar por acción, el año pasado.

Eliminando cargos o beneficios únicos, las ganancias fueron de 1,45 dólares por acción, superando fácilmente los 1,18 dólares que Wall Street esperaba, según una encuesta de Zacks Investment Research.

Los ingresos aumentaron 7% a 23.620 millones, también superando las proyecciones.

Los ingresos de Disney Entertainment, sus estudios de cine y streaming, subieron 9%, mientras que los ingresos de la división Experiences, sus parques, aumentaron 6%.

Los éxitos recientes de taquilla incluyen “Moana 2” y “Mufasa: The Lion King”. El director general Bob Iger y el director financiero Hugh Johnston dijeron en declaraciones preparadas que confían en la cartelera de películas de este año, que incluye “Lilo & Stitch”, “The Fantastic Four: First Steps” y “Avatar: Fire and Ash”.

Sin embargo, Disney enfrenta posibles repercusiones de la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump. Otras corporaciones estadounidenses han notado reacciones adversas por parte de los consumidores en mercados extranjeros y el lunes, Trump abrió un nuevo frente en su guerra arancelaria, apuntando a películas hechas fuera de Estados Unidos.

En una publicación el domingo por la noche en su plataforma Truth Social, Trump dijo que había autorizado al Departamento de Comercio a imponer un arancel del 100% “a todas las películas que ingresen a nuestro país y que sean producidas en tierras extranjeras”.

Disney ha estado bajo cierto escrutinio por parte de la administración de Trump por otros asuntos. En marzo, la Comisión Federal de Comunicaciones abrió una investigación sobre Disney y su cadena de televisión ABC para revisar si estaban aplicando “políticas discriminatorias” de inclusión.

Por ahora, el negocio de streaming de Disney sigue creciendo. Su negocio directo al consumidor, que incluye Disney+ y Hulu, registró un ingreso operativo trimestral de 336 millones de dólares en comparación con 47 millones del mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron 8%.

El servicio de streaming Disney+ tuvo un aumento del 2% en suscriptores pagos a nivel nacional, lo que incluye a Estados Unidos y Canadá. Creció 1% a nivel internacional, excluyendo Disney+ HotStar.

Las suscripciones de Disney+ y Hulu totalizaron 180,7 millones, un aumento de 2,4 millones desde el primer trimestre.

Mientras Disney continúa moviendo palancas para gestionar con éxito todos los diferentes componentes de su negocio, también busca al sucesor de Iger, la cara de Disney la mayor parte de las últimas dos décadas y cuyo contrato con la empresa concluye a finales de 2026.

Disney creó un comité de planificación de sucesión en 2023, pero la búsqueda comenzó en serio el año pasado, cuando la compañía reclutó al presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, para liderar el esfuerzo.

