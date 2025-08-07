Disney resuelve disputa legal con Gina Carano, actriz de "Mandalorian"

LOS ÁNGELES, 7 ago (Reuters) - Walt Disney ha resuelto una disputa legal con la actriz Gina Carano sobre su despido de la serie "The Mandalorian", dijo el jueves un portavoz de la unidad de Disney Lucasfilm.

Disney apartó a Carano de "The Mandalorian" en 2021 por unas publicaciones en las redes sociales que la compañía calificó entonces de "aborrecibles e inaceptables" por "denigrar a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas".

Carano demandó a Disney por despido improcedente en 2024 con el respaldo del multimillonario Elon Musk.

En la declaración del jueves, el portavoz de Lucasfilm dijo que Carano "siempre fue muy respetada por sus directores, coprotagonistas y personal, y trabajó duro para perfeccionar su oficio mientras trataba a sus colegas con amabilidad y respeto".

"Con esta demanda concluida, esperamos identificar oportunidades para trabajar junto a la señora Carano en un futuro próximo", añadió el portavoz.