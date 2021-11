Disney viaja a la Colombia del realismo mágico en 'Encanto', un clásico para "mostrar la diversidad de Latinoamérica"

Walt Disney Animation Studios estrena su sexagésimo largometraje de animación, 'Encanto', con el que viaja hasta Colombia para narrar la historia de la familia Madrigal, en la que cada miembro del clan posee un don mágico. Una apuesta "real" para mostrar "la diversidad y riqueza cultural que existen en Iberoamérica". "Es un país maravilloso, con una mezcla de culturas, folclore y danza maravillosos", declara Byron Howard, uno de los directores del filme, que se estrena este viernes 26 de noviembre en cines.

'Encanto' narra la extraordinaria vida de la familia Madrigal, la cual vive oculta en medio de un pueblo en las montañas. La matriarca del clan, Alma, llegó a la región tras huir de una zona en conflicto. La villa le dota a los Madrigal de dones mágicos únicos, cada miembro posee un poder, como una fuerza sobrenatural, la curación natural o el crear flora allá por donde pasa. Solamente uno de sus miembros carece de magia, Mirabel. Cuando la villa y su encanto estén en peligro, la joven será la única que podrá evitar que los dones se pierdan.

El clásico Disney comenzó su desarrollo poco después de finalizar la producción de 'Zootrópolis', el anterior filme que Byron Howard y Jared Bush dirigieron para la compañía. "Comenzamos a hablar de esta película hace cinco años, junto con Lin-Manuel Miranda. Teníamos muchas ganas de crear un musical y Miranda también nos comentó que soñaba con crear el musical definitivo y también que fuese una película Disney latinoamericana única. Ahí fue cuando comenzamos a investigar", señala Howard en una entrevista para Europa Press.

La diversidad cultural y racial de Colombia hizo del país sudamericano el ideal para la factoría, frente a otros países de la región como Brasil, Argentina o Perú. "Colombia tiene un mestizaje excepcional en América del Sur. Las familias colombianas tienen elementos africanos, indígenas, españoles, amerindios, mestizos. Está todo entremezclado y eso hace al país único. Para un filme como este, era lo ideal, pues tenemos 12 personajes principales, lo cual es muy raro en Disney, pues usualmente son dos o tres", añade.

La riqueza cultural de sudamérica

Además, otro de los motivos por los que Bush y Howard optaron por Colombia fue por el documental sobre la producción de 'Zootrópolis', que dirigieron Natalie Osma y Kristofer Ríos, de origen colombiano. "Los conocieron durante las grabaciones del documental. Hablaban maravillas de su país de origen. Eso también les motivó a conocer más profundamente el país y les hizo descubrir la riqueza multicultural que tiene", señala Yvett Merino, productora del filme.

Para ello, han decidido contar tanto en su doblaje original al inglés como en su versión en español con voces de actores colombianos o que tengan origen del país sudamericano, una muestra de compromiso con la cinta. "Fue uno de los elementos que aprendimos durante el proceso de producción. Sentimos era muy importante representar la pronunciación y el acento colombiano", expone Jared Bush.

"La manera de hablar de Colombia no es la misma que la que hay en Perú o en Argentina. Eso sin contar con que en Brasil se habla otro idioma. América es muy diversa. Espero que 'Encanto' provoque que se continúen narrando más historias ambientadas en Iberoamérica", continúa.

"Es más, la propia Colombia tiene varios países dentro, es fascinante", añade. "Es un lugar hermoso, creo que nunca ha tenido la oportunidad de ser retratado en toda su belleza. Hay tanta música, nos acogieron con tanto cariño", detalla Clark Spencer, productor del filme y presidente de Walt Disney Animation Studios.

Entre los elementos más reconocidos sobre la cultura colombiana está el realismo mágico, presente en los dones de la familia Madrigal. "En cuanto decidimos que la historia estuviera en Colombia, tuvimos claro que queríamos incluir ese toque de realismo mágico. En 'Encanto', la magia reside en las emociones, nace de cada personaje y fluía según la posición de cada miembro de la familia", argumenta Charisse Castro Smith, guionista de la cinta y codirectora.

El regreso de disney a la animación tradicional

'Encanto' es una producción de animación CGI, aunque en su proyección en cines vendrá acompañada por un corto de animación tradicional, 'Far from the Tree', dirigido por Natalie Nourigat, lo que abre las esperanzas al público de ver una nueva producción de Disney con este tipo de animación, algo que no sucede desde los estrenos de 'Tiana y el sapo' y 'Winnie the Pooh'.

"Por supuesto, lo que siempre hacemos es dejar que los directores elijan qué tipo de animación quieren utilizar para narrar su historia. En el caso de este cortometraje, Natalie Nourigat siempre tuvo en mente que fuese una animación con un estilo semejante al de las acuarelas. En cuanto nos propongan una historia que encaje con este estilo, volveremos a la animación tradicional, sin duda", manifiesta el presidente de Walt Disney Animation Studios.

"La animación tradicional es muy bella, en toda Europa hay una industria increíble en este sentido. No la hemos descartado, en absoluto. Recalco, solo tiene que surgir esa historia que se ajuste a este estilo de animación", continúa.

En ese mismo sentido, Spencer tampoco descarta que la factoría retome la adaptación de cuentos de hadas tradicionales como 'Hansel y Gretel' o 'Caperucita Roja'. "Claro que es posible. Intentamos que los directores decidan sus propias historias, que narren lo que desean contar, que les salga del corazón. En el caso de 'Encanto', Howard y Bush comenzaron a tenerla en mente cuando terminaban 'Zootrópolis y de eso hace cinco años", expone.

"Si alguien nos propusiera una adaptación de 'Caperucita Roja' y que esta fuese una historia que realmente [el director] quiere contar, por supuesto que la haríamos. Es un cuento de hadas clásico y sería maravilloso que formase parte de la historia de nuestra empresa. Un ejemplo es 'Frozen', que adaptaba a 'La reina de las nieves'. Así que, claro que tenemos en consideración retomar las fábulas tradicionales", avanza.