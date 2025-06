Disney y Universal demandan a Midjourney, empresa de IA, por infracción de derechos de autor

NUEVA YORK (AP) — Disney y Universal presentaron el miércoles una demanda por infracción de derechos de autor contra el popular generador de imágenes de inteligencia artificial Midjourney, siendo la primera vez que grandes compañías de Hollywood entran en la batalla legal sobre la IA generativa.

La demanda, presentada en la corte federal de distrito en Los Ángeles, afirma que Midjourney pirateó las bibliotecas de los dos estudios de Hollywood para generar y distribuir "infinitas copias no autorizadas" de sus famosos personajes, como Darth Vader de Star Wars y los Minions de Despicable Me.

"Midjourney es el ejemplo perfecto de un ventajista de derechos de autor y un pozo sin fondo de plagio. La piratería es la piratería, y si una imagen o video infractor se hace con IA u otra tecnología no lo hace menos infractor", afirman las compañías en la demanda.

Los estudios también indicaron que la empresa de IA con sede en San Francisco ignoró sus solicitudes para dejar de infringir sus obras protegidas por derechos de autor y para tomar medidas tecnológicas para detener dicha generación de imágenes.

Midjourney no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles.

En una entrevista de 2022 con The Associated Press, David Holz, CEO de Midjourney, describió su servicio de creación de imágenes como "algo así como un motor de búsqueda" que recopila una amplia gama de imágenes de todo internet. Comparó las preocupaciones sobre derechos de autor de la tecnología con cómo tales leyes se han adaptado a la creatividad humana.

"¿Puede una persona mirar la imagen de otra, aprender de ella y crear una imagen similar?", preguntó Holz. "Obviamente, está permitido para las personas, y si no lo estuviera, destruiría toda la industria del arte profesional, probablemente también la industria no profesional. En la medida en que las IA aprenden como las personas, es prácticamente lo mismo, y si las imágenes resultan diferentes, parece que no hay problema".

Los principales desarrolladores de IA no suelen revelar sus fuentes de datos, pero han argumentado que tomar grandes cantidades de texto, imágenes y otros medios accesibles públicamente en línea para entrenar sus sistemas de IA está protegido por la doctrina de "uso justo" de la ley de derechos de autor estadounidense.

El caso de los estudios se une a un número creciente de demandas presentadas contra desarrolladores de plataformas de IA, como OpenAI y Anthropic, en San Francisco y Nueva York.

Por otra parte, el primer gran juicio por derechos de autor de la industria de la IA generativa está en marcha en Londres, enfrentando a Getty Images contra la empresa de inteligencia artificial Stability AI.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.