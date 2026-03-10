Disparan contra un consulado de US$ en Canadá

El consulado de Estados Unidos en la ciudad canadiense de Toronto fue blanco de un ataque con arma de fuego el martes por la mañana, sin que se registraran víctimas, informó la policía local.

Las fuerzas del orden recibieron llamadas antes del amanecer en las que les advertían de disparos contra el consulado, situado en el centro de la ciudad más grande de Canadá.

La policía de Toronto "se encuentra en el lugar", declaró en X la fuerza, que añadió que no se registraron víctimas en el ataque.

El pasado fin de semana, un grupo de manifestantes protestó frente a la sede del consulado contra la guerra en Oriente Medio, desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.