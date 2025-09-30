Disparidad de gasto en MLB se refleja en los playoffs: Dodgers (US$509 millones) vs Rojos (US$121 millones)

NUEVA YORK (AP) — La disparidad económica en el béisbol se pondrá de manifiesto en los playoffs, donde los Dodgers de Los Ángeles han comprometido más de US$500 millones en salarios e impuesto de lujo esta temporada al enfrentarse a un equipo de los Rojos de Cincinnati con una nómina de 121 millones.

Seis de los 12 equipos de postemporada tienen nóminas de 200 millones o más, con los Medias Rojas de Boston a unos 500.000 de alcanzar esa cifra. Los Dodgers, vigentes campeones de la Serie Mundial, superaron a los Mets de Nueva York con adquisiciones durante la temporada que elevaron su nómina a 341,5 millones, según la última tabulación de las Grandes Ligas.

A pesar de diferir más de 1000 millones en pagos para ocho jugadores, incluido Shohei Ohtani, se proyecta que Los Ángeles pague casi 168 millones en impuesto de lujo. Eso rompe el récord anterior de 103 millones que pagaron para la temporada 2024, alcanzando un gasto total récord de 509,5 millones.

Los Mets, el segundo mayor gastador, ni siquiera alcanzó la postemporada de 12 equipos a pesar de gastar 428,8 millones, lo que representa una disminución de aproximadamente 1,5 millones con respecto a 2024. La nómina de los Mets después de los movimientos durante la temporada quedó en 339,7 millones y proyectan pagar 89,1 millones en impuestos.

Las nóminas finales y las cifras de impuestos no se calcularán hasta que se determinen los bonos por premios después de la Serie Mundial.

El acuerdo colectivo de béisbol expira en diciembre de 2026 y algunos propietarios están abogando para que la gerencia presione por un tope salarial. Los peloteros siempre han resistido un tope, y es posible que se produzca el décimo paro laboral del deporte desde 1972.

Los Yankees tienen el tercer gasto más alto con 363,3 millones, con 301,5 millones en nómina y 61,8 millones en impuestos. Los Medias Rojas, sus oponentes en la serie de comodines, comprometieron poco menos de 199,6 millones con una nómina de 198 millones y un poco más de 1,5 millones en impuestos.

Cleveland, con 103,9 millones, tiene la nómina más baja de los equipos de playoffs. Los Guardianes juegan contra Detroit, que invirtió 162,6 millones.

San Diego (224,1 millones en gasto) se enfrenta a los Cachorros de Chicago (211,8 millones) en la otra serie de primera ronda de la Liga Nacional. Los Padres tienen una nómina de 217,3 millones y se proyecta que paguen un impuesto de 6,9 millones.

Dos equipos con pases de primera ronda no alcanzaron el umbral del impuesto de lujo de este año, Milwaukee con 124,8 millones y Seattle con 167,2 millones.

Filadelfia tiene el cuarto gasto más alto con 347,7 millones, con una nómina de 291,7 millones y 55,9 millones en impuestos previstos.

Toronto está en 266 millones con una nómina de 252,7 millones y 13,4 millones en impuestos proyectados.

