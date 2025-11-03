Disparos israelíes matan tres personas en Gaza, según médicos, y ponen aún más a prueba el alto el fuego

EL CAIRO, 3 nov (Reuters) - El fuego israelí mató el lunes a tres palestinos en la Franja de Gaza, al norte de la ciudad meridional de Rafah, que sigue bajo control israelí, según las autoridades sanitarias locales, poniendo aún más a prueba el frágil alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

En un comunicado emitido a primera hora del lunes, el ejército israelí afirmó que sus fuerzas habían identificado a "terroristas" que habían cruzado la línea amarilla, que marca las zonas que el ejército sigue ocupando. Afirmó que estaban avanzando hacia las tropas en el sur de Gaza, lo que suponía una amenaza inmediata, antes de atacarlos.

Los médicos dijeron que una de las muertas era una mujer. Las identidades de las otras dos personas no estaban claras. El incidente se produce tras varios días de ataques israelíes contra el enclave, que han provocado acusaciones mutuas entre Hamás e Israel por las violaciones del tenue alto el fuego que puso fin a dos años de guerra.

Los residentes afirmaron que las fuerzas israelíes seguían demoliendo casas en las zonas orientales de Rafah, Jan Yunis y la ciudad de Gaza, donde las fuerzas continúan operando.

El alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, ha calmado la mayoría de los combates, permitiendo a cientos de miles de palestinos regresar a las ruinas de sus hogares en Gaza. Israel ha retirado sus tropas de las ciudades y se ha permitido la entrada de más ayuda.

Hamás ha entregado a los 20 rehenes vivos retenidos en Gaza a cambio de casi 2.000 presos palestinos y detenidos durante la guerra en poder de Israel. Hamás también ha accedido a entregar los cadáveres de los rehenes, un proceso que aún está incompleto y que dice que es difícil, mientras que Israel acusa a Hamás de dar largas al asunto.

Pero la violencia no ha cesado por completo. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado a 239 personas en ataques contra Gaza desde la tregua, casi la mitad de ellas en un solo día de la semana pasada, cuando Israel tomó represalias por un ataque contra sus tropas.

Israel afirma que tres de sus soldados han muerto y que ha atacado a decenas de combatientes.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza dijo el lunes que había recibido 45 cadáveres de palestinos muertos por Israel cuyos cuerpos estaban bajo custodia israelí. La entrega del lunes elevó a 270 el número de cadáveres palestinos que Israel ha devuelto a Gaza.

Hamás ha devuelto hasta ahora 20 de los 28 cadáveres de rehenes que habían sido enterrados en Gaza.

(Reportaje de Nidal al-Mughrabi; Editado en español por Juana Casas)