Disponible en Red Bull TV la serie documental 'Winter Heroes', con Queralt Castellet entre sus protagonistas

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

Red Bull TV estrena 'Winter Heroes', una nueva serie documental que se adentra en la vida y preparación de algunos de los atletas más destacados de los deportes de invierno, entre ellos la española Queralt Castellet, medallista olímpica y protagonista de uno de los 16 episodios de la producción, según un comunicado.

'Winter Heroes' muestra los sueños, desafíos y motivaciones que impulsan a deportistas de élite a seguir superándose camino a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Además de Castellet, la producción cuenta con figuras internacionales como Eileen Gu, Marcel Hirscher, Anna Gasser, Ryoyu Kobayashi, Kjeld Nuis y Hiroto Ogiwara, entre otros.

En su episodio, Castellet reflexiona sobre su carrera deportiva. Tras más de dos décadas en la élite, la 'rider' catalana comparte cómo la resiliencia y el amor por su deporte siguen guiando cada paso de su trayectoria. "Cosas como esta le dan sentido y valor a mi carrera, a una trayectoria que a veces doy por hecha o se me olvida reconocer. Tener a mi lado un equipo que me apoya y hace posible momentos como este no tiene precio", afirmó la deportista tras visualizar el episodio en su preestreno.

Producida por Red Bull Media House, 'Winter Heroes' combina imágenes inéditas, entrevistas personales y material de archivo para ofrecer una mirada cercana a los grandes nombres del deporte invernal. Cada episodio se ha producido localmente, en el idioma original de sus protagonistas, reforzando el carácter global y auténtico del proyecto.