Dispuesto a prohibir TikTok si no se llega a un acuerdo sobre la desinversión

MADRID, 15 sep (Reuters) -
El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a seguir adelante con la prohibición de la aplicación de redes sociales TikTok si no se llega a un acuerdo sobre la desinversión de la empresa china Bytedance, según dijo el lunes a la prensa un alto cargo del Gobierno estadounidense cercano a la ronda de .
El alto cargo dijo que se han resuelto muchos aspectos técnicos de la desinversión, pero que los representantes chinos han vinculado cualquier acuerdo a demandas no relacionadas sobre aranceles estadounidenses y restricciones tecnológicas. (Informción de David Lawder, edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
