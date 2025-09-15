LA NACION

Dispuesto a prohibir TikTok si no se llega a un acuerdo sobre la desinversión

Dispuesto a prohibir TikTok si no se llega a un acuerdo sobre la desinversión
MADRID, 15 sep (Reuters) -

El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a seguir adelante con la prohibición de la aplicación de redes sociales TikTok si no se llega a un acuerdo sobre la desinversión de la empresa china Bytedance, según dijo el lunes a la prensa un alto cargo del Gobierno estadounidense cercano a la ronda de .

El alto cargo dijo que se han resuelto muchos aspectos técnicos de la desinversión, pero que los representantes chinos han vinculado cualquier acuerdo a demandas no relacionadas sobre aranceles estadounidenses y restricciones tecnológicas. (Informción de David Lawder, edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

