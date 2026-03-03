Disputa de Trump con España podría paralizar acuerdo entre Santander y Webster, dice analista

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 3 mar (Reuters) - La adquisición por parte de Santander de la entidad crediticia regional estadounidense Webster Financial por US$12.200 millones podría verse paralizada por la decisión del presidente Donald Trump de suspender el comercio con España, afirmó el analista de Wells Fargo Mike Mayo en una nota a sus clientes el martes.

Mayo rebajó la calificación de las acciones de Webster a «infraponderar», citando los posibles obstáculos para aprobar el acuerdo, que se anunció el mes pasado.

«El presidente de Estados Unidos ha dicho hoy que se detendrá el comercio con España», escribió Mayo. «Extrapolamos este comentario para significar que la aprobación regulatoria de Estados Unidos para que Banco Santander adquiera Webster será cada vez más difícil de obtener».

Santander, el mayor banco de España, cerró el acuerdo en un intento por entrar en el top 10 de los bancos minoristas y comerciales de Estados Unidos.

El aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y España prolongaría, en el mejor de los casos, el tiempo necesario para aprobar el acuerdo, escribió Mayo. Una posible denegación podría atraer a otros bancos para adquirir Webster, pero eso podría reducir el precio del acuerdo en un 10%, afirmó.

Las acciones de Webster bajaron un 3,2% al final de la tarde, mientras que las de Santander cerraron con una caída superior al 6%. (Reporte de Tatiana Bautzer, editado en español por Javier Leira)