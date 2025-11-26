Disturbios entre hinchas y policías en despedida de Flamengo a final de Libertadores

Una multitudinaria caravana para alentar a los jugadores de Flamengo antes de viajar a Lima para jugar la final de la Copa Libertadores terminó este miércoles en choques entre hinchas y policías en Rio de Janeiro.

Miles de aficionados del Mengão, el club más popular de Brasil, rodearon el autobús que llevaba a los jugadores al aeropuerto internacional Galeão.

Algunos treparon al techo del vehículo, lo que desató un choque con la policía, que dispersó la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma, constataron reporteros de la AFP.

Un grupo de hinchas consiguió entrar al autobús por el techo y fue bien recibido por la plantilla que disputará la final el sábado ante el también brasileño Palmeiras.

"Los tipos entraron por el techo, ¡Vamos! hahaha", contó el zaguero Léo Pereira en una historia en Instagram. Pereira posó sonriente en una foto con un aficionado y el atacante Luiz Araújo.

El exdefensor de Real Madrid y Juventus Danilo abrazó a otro de los fanáticos y registró el momento en la misma red social. "Flamengo del pueblo", escribió.

Miles de hinchas acompañaron el autobús con tambores y cantos en su trayecto por Rio de Janeiro. Chocaron con la policía en un puesto de control cerca del aeropuerto.

Un hincha sufrió una cortada en la cara y otros aficionados presentaron hematomas por las balas de goma disparadas por la policía, según imágenes de la AFP.

Ni el equipo ni la alcaldía de Rio de Janeiro se han pronunciado al respecto.

Los jugadores del Fla embarcaron en un vuelo rumbo a Lima, donde disputarán la final de la Copa Libertadores con Palmeiras, que les arrebató el principal trofeo de clubes de América en 2021.

El Verdão también viajó este miércoles a la capital de Perú, que espera la llegada de más de 50.000 aficionados brasileños, según cálculos oficiales.

Las autoridades peruanas desplegarán más de 1.600 policías para garantizar la seguridad del juego en Lima, bajo estado de emergencia por la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado en el país.

jss-cm/raa/