Disuelven unidad de policías que mataron a golpes a Nichols

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — La jefa de policía de Memphis disolvió el sábado la llamada unidad Scorpion de la ciudad, revirtiendo la afirmación anterior de que la mantendría intacta y citando una “nube de deshonra” de los agentes que mataron a golpes a Tyre Nichols.

La directora de policía Cerelyn “CJ” Davis dijo que tomó la decisión tras escuchar a los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente.

El referirse a “las acciones atroces de unos pocos” que deshonraron a la unidad, Davis dijo que era imperativo que el departamento “tome medidas proactivas en el proceso de sanación”.

“Lo mejor para todos es desactivar permanentemente la unidad Scorpion”, dijo en un comunicado, agregando que los agentes actualmente asignados a la unidad estuvieron de acuerdo “sin reservas” con la medida.

La unidad está compuesta por tres equipos de unos 30 agentes que se concentran en delincuentes violentos en áreas acosadas por un alto índice delictivo. La unidad se hallaba inactiva desde el arresto de Nichols el 7 de enero.

Scorpion son las siglas en inglés de Operaciones de Delitos Callejeros para Restaurar la Paz en Nuestros Vecindarios.

Los manifestantes que marcharon por el centro de Memphis vitorearon al enterarse de que la unidad había sido disuelta. Un manifestante dijo con un megáfono que “la unidad que mató a Tyre ha sido disuelta permanentemente”.

En una entrevista el viernes con The Associated Press, Davis dijo que no cerraría una unidad si algunos agentes cometen “un acto atroz” y porque ella necesitaba que esa unidad siguiese funcionando.

“Me genera un problema creer que la unidad Scorpion es una mala unidad”, dijo Davis.

Ella se convirtió en la primera jefa de policía de raza negra en Memphis un año después que George Floyd fuera asesinado a manos de policías. En ese entonces ella era la jefa de policía de Durham, Carolina del Norte, y respondió al hacer un llamado por una reforma policial radical.

Ben Crump y Antonio Romanucci, abogados de la familia Nichols, dijeron que la medida fue “una decisión decente y justa para todos los ciudadanos de Memphis”.

“Debemos tener en cuenta que este es sólo el siguiente paso en esta travesía por la justicia y la rendición de cuentas, ya que claramente esta mala conducta no se limita a estas unidades especializadas. Se extiende mucho más allá”, sostuvieron.

La disolución fue anunciada cuando la nación y la ciudad luchan por lidiar con un video que muestra a policías golpeando brutalmente a Nichols, un automovilista negro que al que pararon por cuestiones viales cerca de su casa.

