Divisas e inversores, a la espera de los datos de EEUU para prever la senda de tipos

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 25 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense se mantenía sin variaciones el jueves mientras los operadores sopesaban la posibilidad de un ciclo de flexibilización moderada de la Fed tras un tono cauteloso de los responsables de política monetaria, a la espera de datos económicos que puedan esbozar el impacto de los aranceles y las perspectivas de los tipos.

Los operadores han descontado 43 puntos básicos de recortes de tipos en las dos reuniones restantes de este año, aunque los comentarios de los responsables, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indican que mucho dependerá de los próximos datos económicos.

La falta de claridad y consenso sobre la futura relajación de los tipos ha hecho que los operadores ya no apuesten plenamente por un recorte el mes que viene. El dólar ha subido desde que la Fed bajara los tipos de interés la semana pasada, tal y como se esperaba. El euro se cambiaba al cierre de este artículo a US$1,1752, un 0,12% arriba en horas asiáticas, tras haber caído un 0,6% en la sesión anterior. La libra esterlina se situaba en US$1,3464, tras ceder también un 0,6% el miércoles. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, descendía un poco, hasta 97,744, pero seguía cerca del nivel más alto desde el 11 de septiembre que tocó durante la noche.

El índice está a punto de registrar una ganancia mensual, aunque el billete verde ha estado en retroceso durante gran parte del año frente a sus principales homólogos y ha perdido casi un 10% en 2025.

Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversión de OCBC Bank, dijo que existe la preocupación de que, si el crecimiento de EEUU resulta ser más fuerte de lo esperado, la Fed podría no recortar tantas veces en 2026 como el mercado de futuros está señalando actualmente.

"Esto ha provocado cierto grado de cautela a corto plazo".

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se hizo eco de otros banqueros centrales al indicar que, si bien son necesarios nuevos recortes de tipos, su calendario sigue sin estar claro.

"¿Vendrán ahora, este año o en el futuro?", dijo Daly. "Es difícil de decir, pero lo realmente importante es que es probable que sea necesario realizar esos ajustes de política monetaria para equilibrar nuestros dos objetivos", dijo, refiriéndose al doble mandato de la Fed.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Sam Holmes y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)