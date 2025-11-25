División de capital de riesgo de Aramco abrirá una oficina en París para invertir en IA
- 1 minuto de lectura'
PARÍS, 25 nov (Reuters) -
Aramco Ventures, filial de la petrolera nacional saudí Aramco, va a abrir una oficina en París para supervisar las inversiones europeas en inteligencia artificial, que se espera que asciendan a cientos de millones de euros, dijo el martes a Reuters su CEO, Mahdi Aladel. El crecimiento de los centros de datos utilizados para la IA se ha disparado en los últimos años, con muchas empresas compitiendo por capital e infraestructura. Europa se ha quedado rezagada, ya que la lentitud de los permisos y las normativas dificultan la capacidad del bloque para competir con Estados Unidos y China.
Sin embargo, el éxito de startups como Mistral, una sólida cantera de talentos y las promesas del gobierno de invertir en IA y en su ecosistema convencieron a Aramco Ventures para elegir Francia, dijo Aladel al margen de la conferencia Adopt AI.
El objetivo de la empresa es centrarse en la IA, la ciberseguridad y la computación cuántica, probablemente empezando con algunas startups francesas o fondos franceses, pero la intención es abarcar toda Europa, añadió. (Reporte de Forrest Crellin. Editado en español por Javier Leira)
- 1
Marcelo Gallardo hizo un mea culpa tras la eliminación de River, pero infló el pecho: “Esto no va a terminar así”
- 2
El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
- 3
La burla de Pergolini por el escándalo de la AFA y la premiación a Rosario Central: “Soy el campeón legítimo”
- 4
La lucha de Paloma Fort para exhumar el cuerpo de quien ella cree es su padre