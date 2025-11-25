División de capital de riesgo de Aramco abrirá una oficina en París para invertir en IA

PARÍS, 25 nov (Reuters) -

Aramco Ventures, filial de la petrolera nacional saudí Aramco, va a abrir una oficina en París para supervisar las inversiones europeas en inteligencia artificial, que se espera que asciendan a cientos de millones de euros, dijo el martes a Reuters su CEO, Mahdi Aladel. El crecimiento de los centros de datos utilizados para la IA se ha disparado en los últimos años, con muchas empresas compitiendo por capital e infraestructura. Europa se ha quedado rezagada, ya que la lentitud de los permisos y las normativas dificultan la capacidad del bloque para competir con Estados Unidos y China.

Sin embargo, el éxito de startups como Mistral, una sólida cantera de talentos y las promesas del gobierno de invertir en IA y en su ecosistema convencieron a Aramco Ventures para elegir Francia, dijo Aladel al margen de la conferencia Adopt AI.

El objetivo de la empresa es centrarse en la IA, la ciberseguridad y la computación cuántica, probablemente empezando con algunas startups francesas o fondos franceses, pero la intención es abarcar toda Europa, añadió. (Reporte de Forrest Crellin. Editado en español por Javier Leira)