División Norte de la Americana luce más desigual; la posición de mariscal de campo es la razón

Dos años después de que toda la División Norte de la Conferencia Americana terminó con un récord superavitario, la competitividad parece haberse reducido.

La explicación es simple: dos equipos tienen mariscales de campo de primer nivel, uno claramente no lo tiene y el otro está depositando mucha fe en un astro cuatro veces elegido el Jugador Más Valioso pero que parece lejos de sus mejores años.

La temporada pasada, la división produjo tres equipos ganadores, pero sólo dos llegaron a los playoffs. Y Cleveland, que quedó en último lugar, cayó hasta un 3-14.

Los partidos dentro del Norte de la AFC siguen siendo intensos: esos Browns lograron vencer tanto a Baltimore como a Pittsburgh, pero la afirmación de que ésta es la mejor división en el fútbol americano no es tan cierta como solía ser.

Aun así, Lamar Jackson y los Ravens están entre los principales aspirantes al Super Bowl, y Cincinnati, el equipo de Joe Burrow, sigue siendo un probable gigante ofensivo. Los Steelers han estado rotando mariscales de campo desde que Ben Roethlisberger se retiró, y han seguido haciendo lo suficiente para producir récords ganadores en la temporada regular.

¿Revitalizará la adición de Aaron Rodgers el juego aéreo lo suficiente como para hacer de Pittsburgh algo más que un equipo marginal de playoffs?

"La forma en que terminamos el año pasado no fue lo suficientemente buena, y hablamos de que tenía que haber cambios", reconoció el gerente general de los Steelers, Omar Khan, al inicio del campamento de prácticas. "Sé que la gente tal vez esperaba cambios más pronto que tarde, pero el cambio no siempre ocurre al ritmo que todos esperan. Sabíamos que había que hacer cambios, y aquí estamos".

Mientras tanto, la perspectiva de mariscal de campo de Cleveland era tan sombría que los Browns reclutaron a dos jugadores en esa posición y trajeron de vuelta a Joe Flacco.

Aunque las complicaciones de mariscal de campo están por todas partes, el talento general en el Norte de la AFC sigue siendo alto. La división tuvo nueve jugadores en el primer equipo All-Pro la temporada pasada, la mayor cantidad en la NFL.

Cleveland logró retener al destacado jugador defensivo Myles Garrett, quien inicialmente había pedido un canje. El apoyador de Pittsburgh, T.J. Watt, también recibió una nueva extensión.

Los Bengals y el cazamariscales Trey Hendrickson terminaron su disputa esta semana.

Subiendo en la lista

Derrick Henry fue sensacional en su primera temporada con Baltimore el año pasado, al correr para 1921 yardas y 16 touchdowns.

Eso lo llevó a 11.423 yardas en su carrera y al 19º sitio en la historia.

Si corre para 1000 yardas esta temporada, superaría a algunos nombres bastante grandes: Steven Jackson (11.438), Fred Taylor (11.695), Thurman Thomas (12.074), Franco Harris (12.120), Marcus Allen (12.243), Edgerrin James (12.246), Marshall Faulk (12.279) y Jim Brown (12.312).

Si Henry corre para 1500 yardas, también superaría a Tony Dorsett (12.739) y se movería al top 10. En caso de que alcance su total de yardas por tierra de la temporada pasada, entonces Eric Dickerson (13.259) también está a la vista.

Diferente temporada, mismas preocupaciones

Los Bengals tienen uno de los mejores ataques aéreos de la liga con Burrow y los receptores abiertos Ja’Marr Chase y Tee Higgins. Sin embargo, mantener a Burrow de pie para conectar con sus receptores sigue siendo un problema. También lo es detener al otro equipo para que Cincinnati no tenga que estar en duelos de toma y daca.

Cincinnati comenzará la temporada con dos novatos como titulares en la posición de guardia. Se esperaba que Dylan Fairchild comenzara de inmediato como guardia izquierdo cuando fue reclutado en la tercera ronda en abril, y Jalen Rivers podría ser convocado como guardia derecho.

Cordell Volson está fuera por toda la temporada después de una cirugía de hombro. Rivers es una selección de quinta ronda y un tackle ofensivo convertido.

Burrow lideró la liga en yardas por pase la temporada pasada, pero ha sido capturado 196 veces desde que fue la primera selección general en 2020, el segundo total más alto en ese periodo. Chase fue el sexto receptor abierto en la era del Super Bowl en liderar la liga en recepciones, yardas recibidas y atrapadas de touchdown, pero Cincinnati se perdió los playoffs por segunda temporada consecutiva.

Los Steelers se arriesgan

Los Steelers cambiaron su sala de mariscales de campo nuevamente en el receso después de otra rápida eliminación en los playoffs. Russell Wilson y Justin Fields están fuera, Rodgers está dentro, esperando que el entrenador de Pittsburgh, Mike Tomlin, lo ayude a escribir un capítulo final más optimista para su carrera.

Ese episodio contrastaría con el que soportó durante dos temporadas aciagas con los Jets de Nueva York.

El Rodgers de 41 años, el jugador activo más viejo de la liga, no es el único nombre importante que los Steelers han traído con la esperanza de poner fin a la sequía más larga de la franquicia sin una victoria en playoffs desde que Franco Harris logró la "Inmaculada Recepción" hace más de medio siglo.

Los esquineros Jalen Ramsey y Darius Slay se han unido a los veteranos Watt y Cam Heyward en una defensa que cree que puede ser la mejor de la liga.

Ramsey y Slay tienen lo que Watt y Heyward desean desesperadamente: anillos de Super Bowl.

Las perspectivas de Pittsburgh probablemente dependen en gran medida de si la línea ofensiva puede darle a Rodgers tiempo para trabajar. Si puede, los Steelers tendrán una oportunidad en una división competitiva.

Si no puede, la larga racha del club de temporadas sin foja deficitaria (actualmente en 21 y contando) podría estar en peligro.

Titular, pero ¿por cuánto tiempo?

Flacco salió del retiro para lograr una foja de 4-1 en el tramo final de la temporada regular hace dos años y llevar a Cleveland a los playoffs. Ambas partes se reunieron de cara a esta campaña, después de que Flacco fungió como suplente en Indianápolis.

Flacco emergió en la cima en una competencia de cuatro mariscales de campo.

La pregunta es cuánto tiempo permanecerá Flacco detrás del centro. Cleveland ha tenido diez quarterbacks que han comenzado un juego desde que intercambió a Baker Mayfield en 2022. No sería una sorpresa si los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders abren al menos un partido.

Orden previsto en que finalizarán

Ravens, Bengals, Steelers, Browns.

___

Los escritores de deportes de AP Will Graves y Joe Reedy contribuyeron a este informe.

_____

