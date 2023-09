Por Anthony Boadle y Philip Blenkinsop

Brasilia/bruselas, 12 sep (reuters) - las divisiones en el seno del bloque comercial sudamericano mercosur han mermado las esperanzas en la uni√≥n europea de alcanzar un acuerdo comercial, que podr√≠a desmoronarse si no se logra antes de finales de a√Īo, dijeron a reuters diplom√°ticos y miembros del parlamento europeo.

Dos de los cuatro pa√≠ses del Mercosur a√ļn no han respondido a una adenda en la que Bruselas incluy√≥ salvaguardias medioambientales para responder a las reservas de muchos Estados miembros de la UE, seg√ļn los diplom√°ticos.

Los negociadores de la UE llevan esperando una respuesta desde marzo. Muchos esperaban una conclusi√≥n r√°pida del acuerdo comercial bajo la presidencia de Luiz In√°cio Lula da Silva, que revis√≥ las pol√≠ticas medioambientales de Brasil para proteger la selva amaz√≥nica desde que asumi√≥ el cargo este a√Īo. Pero esa esperanza se ha desvanecido.

"Se ha desinflado como un globo", declaró el eurodiputado austriaco Thomas Waitz tras una reciente visita a Brasil. Dijo que los comentarios de Lula sobre la invasión rusa a Ucrania, culpando a ambas partes de la guerra, han contribuido al desencanto de los europeos.

"Eso causó mucha decepción y redujo el entusiasmo y las esperanzas de una rápida finalización del acuerdo comercial con Mercosur", dijo Waitz en una entrevista.

Como presidente pro tempore del Mercosur desde julio, Lula tambi√©n se ha opuesto a una mayor apertura de las compras p√ļblicas en ambos bloques, tal y como prev√© el acuerdo comercial negociado con su predecesor tras casi dos d√©cadas de discusiones.

Incluso Lula ha reconocido p√ļblicamente que la paciencia se est√° agotando con las conversaciones sobre el acuerdo, que llevan en suspenso desde 2019 debido a las preocupaciones medioambientales europeas.

"Debemos llegar a un acuerdo en los pr√≥ximos meses. O nos ponemos de acuerdo o dejamos de discutir el acuerdo, porque despu√©s de 22 a√Īos ya nadie cree en √©l", dijo Lula a la prensa el lunes en Nueva Delhi tras la cumbre del G20.

Diplom√°ticos europeos, sin embargo, dijeron que Mercosur a√ļn no ha enviado una contrapropuesta consolidada. Hasta el lunes, funcionarios de Uruguay y Paraguay dijeron que no se hab√≠a enviado ninguna respuesta por escrito a la UE.

"Si se envió algo, fue la posición de Brasil, no la del Mercosur", dijo una fuente de la cancillería uruguaya.

Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, que debe aprobar cualquier acuerdo, dijo que la UE esperaba una resolución más rápida, aunque reconocía los problemas internos de Lula. Hasta la fecha, la UE no ha recibido respuesta a sus peticiones de compromisos sobre el clima y la deforestación.

Las diferencias entre Brasil y Uruguay sobre su respuesta a la UE, unidas al cambio de gobierno en Paraguay, han retrasado la respuesta conjunta del Mercosur a la llamada "carta complementaria", seg√ļn los diplom√°ticos. Afirmaron que no habr√° otra ronda de negociaciones hasta que la UE reciba una respuesta conjunta del Mercosur.

Los retrasos frustraron las esperanzas de cerrar el acuerdo comercial en julio, durante una cumbre entre la UE y América Latina en Bruselas. Tras reunirse con Lula, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de concluir el acuerdo a finales de 2023.

Incluso ese plazo est√° ahora en duda, seg√ļn el embajador de Uruguay en Brasil, Guillermo Valles Galm√©s, cuyo pa√≠s ha expresado su inter√©s en seguir adelante sin Mercosur para firmar un acuerdo comercial bilateral con China.

"La ventana de la oportunidad se est√° cerrando y si el acuerdo no se firma a finales de este a√Īo, es poco probable que llegue a producirse", dijo Valles, que fue enviado a la UE cuando se iniciaron las negociaciones en 1996 y posteriormente dirigi√≥ las conversaciones como viceministro de Asuntos Exteriores de Uruguay.

El candidato favorito en las elecciones argentinas de octubre, Javier Milei, es un escéptico libertario del clima que ha prometido retirarse del Mercosur, al que califica de "unión aduanera defectuosa".

El inter√©s de la UE tambi√©n podr√≠a disminuir despu√©s de que Espa√Īa, el mayor defensor del acuerdo con Mercosur en la UE, concluya su presidencia semestral de la Uni√≥n Europea a finales de a√Īo.

Tambi√©n se espera que unas elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024 enturbien la agenda el a√Īo que viene.

"Si el acuerdo no se firma a finales de este a√Īo, la Comisi√≥n no seguir√° presionando para conseguirlo. Har√°n todo lo posible para mantenerlo fuera de la campa√Īa electoral", dijo el eurodiputado Waitz. "No creo que ocurra. Es una patata caliente". (Reporte de Anthony Boadle en Brasilia, Philip Blenkinsop en Bruselas, Lucinda Elliot en Montevideo y Daniela Desantis en Asunci√≥n; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)