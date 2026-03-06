Divulgan entrevistas del fbi a una mujer que acusó a trump en la investigación sobre epstein

Por Brad Heath

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves los registros del FBI que resumen las entrevistas a una mujer no identificada ‌en las que

formulaba acusaciones contra ‌el ⁠presidente Donald Trump relacionadas con un supuesto encuentro sexual.

Los agentes del FBI entrevistaron a la mujer en cuatro ocasiones en 2019 como parte de su investigación sobre el presunto traficante sexual Jeffrey Epstein. El ​Departamento de Justicia ya ⁠había publicado ⁠un registro que confirmaba que las entrevistas tuvieron lugar, pero solo había publicado un resumen de una de esas cuatro ​reuniones, en la que la mujer acusaba a Epstein de haberabusado sexualmente de ella cuando era adolescente.

Los registros recientemente ‌divulgados, que se publicaron en la página web del departamento el jueves, ​muestran que ella también afirmó que Trump intentó ​obligarla a practicarle sexo oral después de que Epstein le presentara al futuro presidente en Nueva York o Nueva Jersey en la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas sobre las revelaciones. Politico, que fue el primero en informar sobre las revelaciones, dijo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ​calificó las afirmaciones de la mujer como "acusaciones completamente infundadas, respaldadas por cero pruebas creíbles".

El Departamento de Justicia ha advertido que algunos de los documentos incluyen "afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el ⁠presidente Trump". Reuters no pudo confirmar de forma independiente la veracidad de las acusaciones de la mujer, y los registros del FBI sugieren que los ‌agentes dejaron de hablar con ella en 2019.

El Departamento de Justicia dijo en una publicación en la red social X que los registros que publicó el jueves formaban parte de 15 documentos que había "codificado incorrectamente como duplicados" y que, por lo tanto, no se habían publicado.

La divulgación se produce en un momento en que el Departamento de Justicia se enfrenta al escrutinio del Congreso por su gestión de los documentos de la investigación sobre Epstein, que está obligado a hacer públicos. Los demócratas han acusado al Gobierno ‌de Trump de ocultar registros relacionados con Trump, y una comisión de la Cámara de Representantes votó a favor de citar ⁠a la fiscal general Pam Bondi para que los legisladores puedan interrogarla sobre cómo está gestionando el Gobierno las ‌divulgaciones.

Trump ha dicho que su relación con Epstein terminó a mediados de la década de 2000 y ⁠que nunca tuvo conocimiento de los abusos sexuales del financiero. Los registros publicados anteriormente ⁠por el departamento muestran que Trump voló varias veces en el avión de Epstein en la década de 1990, lo que Trump ha negado. Después de que el financiero fuera acusado por primera vez de conducta sexual inapropiada, Trump llamó al jefe de policía de Palm Beach para decirle que "todo el mundo sabía que él hacía eso", según un registro del FBI.

En ‌el informe de la última entrevista de la mujer, ​realizada en octubre de 2019, durante la primera presidencia de Trump, los agentes le preguntaron si estaría dispuesta a proporcionar más información sobre Trump. En respuesta, escribió el agente, ella "preguntó qué sentido tendría proporcionar la información en ese momento de su vida, cuando había muchas posibilidades de que no se pudiera hacer nada ‌al respecto". (Información de Brad Heath; edición de Amy Stevens y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)