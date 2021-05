DIZO, la primera marca del ecosistema Realme TechLife, anuncia su lanzamiento a escala mundial

BRASILIA, Brasil--(BUSINESS WIRE)--may. 26, 2021--

DIZO , la primera marca del ecosistema realme TechLife, anuncia su lanzamiento a nivel mundial. Más que una marca de tecnología, DIZO emprende una filosofía y un viaje que pretende capacitar a todo el mundo para disfrutar de su vida deseada, mejorada por Smart Tech Life. Pronunciada como «dee-zoe», la nueva marca pretende romper el desorden de las similitudes tecnológicas y ofrecer soluciones que se ajusten a las necesidades de cada consumidor concreto. La marca DIZO, con su eslogan «Be Different» insta a sus consumidores a ser diferentes y desea ofrecer la tecnología que complemente la individualidad del consumidor, le dé poder y se convierta en una extensión de su personalidad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210526005467/es/

(Graphic: Business Wire)

Creada en torno a la misión de ofrecer Smart Tech Life for Every Different You, DIZO junto con realme, se compromete a llevar lo mejor de ambas marcas a sus consumidores. De hecho, DIZO cuenta con el apoyo incondicional de realme en tres aspectos clave: Diseño industrial, Cadena de suministro y Experiencia AIoT, que funciona perfectamente con realme Link.

En su felicitación al equipo de DIZO, Madhav Sheth, vicepresidente de realme y director ejecutivo de realme India y Europa declaró: «La ocasión es trascendental, ya que DIZO pone en marcha su misión de ofrecer soluciones innovadoras y diversificadas de AIoT a sus consumidores. Esta nueva marca permitirá a los consumidores experimentar una vida inteligente, eficiente e interconectada. Al ser la primera marca en el ecosistema realme TechLife, estoy muy emocionado de decirles que DIZO ya tiene excelentes productos en desarrollo para ofrecer a sus consumidores. Queremos desearle a DIZO mucha suerte y esperamos sus éxitos».

DIZO nace con el objetivo de crear una cartera de una gama completa de soluciones AIoT que los consumidores puedan utilizar en su estilo de vida diario. Para ello, DIZO se adentrará en cuatro grandes categorías de productos, que son: «Smart Entertainment», «Smart Home», «Smart Care» y «Accessories» para sus consumidores de todo el mundo.

DIZO ha integrado a la perfección y con eficacia la cadena de suministro global con sus recursos operativos locales para satisfacer las variadas necesidades de sus consumidores. Además, todos los miembros del equipo central proceden de marcas tecnológicas globales con una experiencia extraordinaria.

Los productos DIZO llegarán próximamente a países de Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, África, etc. Siga a DIZO para conocer las últimas novedades.

Sitio web: www.dizo.net Facebook: @DIZOTechnology Twitter: @DIZOTech Instagram: @dizotech YouTube: DIZO

acerca de dizo

DIZO es una marca de tecnología global y la primera del ecosistema realme TechLife. Con su eslogan «Be Different», DIZO promete ofrecer «Smart Tech Life for Every Different You» (Vida tecnológica inteligente para cada usuario diferente). Al ser la primera marca del ecosistema realme TechLife, DIZO cuenta con el apoyo de realme en tres aspectos clave: Diseño industrial, Cadena de suministro y Experiencia AIoT, que funciona perfectamente con realme Link. En cuanto a la categorías de productos, DIZO ha decidido centrarse en el «Smart Entertainment» (entretenimiento inteligente), el «Smart Home» (hogar inteligente), el «Smart Care» (cuidado inteligente) y los «Accessories» (accesorios) para sus consumidores.

Consultas sobre relaciones públicas: pr@dizo.net, Bappi Barman

