El presidente de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), Walid Sadi, anunció este miércoles que Djamel Belmadi deja de ser seleccionador nacional, un día después de la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa de África de Naciones (CAN) en Costa de Marfil.

"Me he reunido con el seleccionador nacional Djamel Belmadi para hablar de las implicaciones de esta amarga eliminación y hemos llegado a un acuerdo amistoso para poner fin a nuestra relación y rescindir el contrato que une al entrenador con la Federación Argelina de Fútbol", indicó el patrón de la FAF en su cuenta de X (ex Twitter).

Djamel Belmadi, nacido en la periferia de Paris hace 47 años, era seleccionador de Argelia desde 2018.

Antes había dirigido al club catarí Lekhwiya (2010-2012 y 2015-2018) y a la selección de Catar (2014-2015). Como jugador vistió los colores de varios clubes importantes como el París Saint-Germain, el Marsella o el Manchester City, entre otros, hasta su retirada en 2009.

El mayor éxito de Belmadi como seleccionador de Argelia fue el título en la Copa de África de 2019. Sin embargo en las dos ediciones siguientes del torneo continental, en 2022 y hasta en 2024, los 'Zorros del Desierto' cayeron en la fase de grupos.

Tampoco consiguió clasificar a Argelia para el Mundial de Catar-2022.

El martes había sido preguntado sobre la circunstancia de ser el primer seleccionador de Argelia eliminado dos veces en la fase de grupos de la Copa de África.

"No has precisado que soy también el segundo en haber ganado la Copa de África", respondió Belmadi entonces, aludiendo a que Argelia solo tiene dos títulos en la CAN, el de 1990 y el que consiguió con él a los mandos en 2019.

