Djokovic, a cuartos de final en Melbourne tras el abandono de Mensik

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 25 ene (Reuters) - Novak Djokovic avanzó a cuartos de final del Abierto de Australia después de que su rival de cuarta ronda, Jakub Mensik, se retirara por una lesión el domingo, un día antes de que se enfrentaran en Melbourne Park.

El checo Mensik, 16º cabeza de serie, superó el sábado un ajustado choque contra el estadounidense Ethan Quinn por 6-2 7-6(5) 7-6(5), pero el jugador de 20 años dijo que había estado arrastrando la lesión que le impedirá enfrentarse a su ídolo Djokovic.

Djokovic, 10 veces campeón del Abierto de Australia, continuará su búsqueda de un título récord en Melbourne Park y una 25ª corona de Grand Slam para superar el récord que actualmente comparte con Margaret Court.

"Ésta es una difícil de escribir", dijo Mensik en Instagram. "Después de hacer todo lo posible para seguir adelante, tengo que retirarme del Abierto de Australia debido a una lesión muscular abdominal que ha progresado en los últimos partidos".

"Ahora toca recuperarse como es debido". "Aunque estoy decepcionado, alcanzar la cuarta ronda aquí por primera vez es algo que llevaré conmigo durante mucho tiempo. Sentí mucha energía de los aficionados y el ambiente en Melbourne fue realmente especial".

Mensik venció al serbio Djokovic en la final del Abierto de Miami del año pasado. Djokovic había tomado al joven bajo su tutela hace unos años.

"El hecho de que mi partido fuera a ser contra Novak en la Rod Laver Arena lo hace aún más difícil", dijo Mensik.

"Estoy súper triste por no pisar la pista y competir contra mi ídolo y el GOAT", añadió.

Djokovic, cuarto cabeza de serie, se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz o al italiano Lorenzo Musetti en octavos de final, con un posible enfrentamiento contra el defensor del título, Jannik Sinner, en semifinales.

