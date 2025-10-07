Djokovic accede por 11ª vez a los cuartos del Masters 1000 de Shanghái

El tenista serbio Novak Djokovic, favorito tras la caída de rivales como Sinner (N.2), Zverev (N.3) y Shelton (N.6) y por la baja de Alcaraz (N.1), continúa su recorrido en el Masters 1000 de Shanghái y este martes logró su pase a cuartos contra Jaume Munar.

El serbio, número 5 del mundo, derrotó al español (N.41) 6-3, 5-7 y 6-2 y alcanzó los cuartos de final por undécima vez en Shanghái, donde ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018).

Contra Munar, que a sus 28 años disputaba los primeros octavos de un Masters 1000 de su carrera, "Djoko" no tardó en lograr un break para liderar 3-1. Tras una pausa médica para recibir un masaje en la pantorrilla derecha, el serbio confirmó la rotura y ganó el set 6-3.

El español, con más confianza en la segunda manga, logró igualar el partido tras un break con 6-5 a favor, al término de un largo intercambio tras el que Djokovic se tiró a la pista, generando dudas sobre su estado físico y su capacidad de continuar en el partido.

Pero el serbio encontró energía para romper dos veces el servicio de Munar en el tercer y último set, e imponerse al término de 2 horas y 40 minutos.

El serbio se medirá en cuartos de final a Zizou Bergs (N.44), que también sufrió para eliminar al canadiense Gabriel Diallo (N.35) 3-6, 7-5, 7-6 (10/8) tras salvar dos bolas de partido.

El danés Holger Rune (N.11) también disputará los cuartos de final, después de imponerse en tres sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard 6-4, 6-7 (7/9) y 6-3.

